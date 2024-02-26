Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

1986 yılında çekilen ve Türk sinemasının unutulmazları arasına giren "Garip" adlı film, tekrarlarıyla hala izlenmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı bu efsanevi yapım, minik ve sevimli Fatoş karakteriyle de izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Ece Alton'un şimdiki hali merak konusu oldu. Şimdilerde 44 yaşında olan Ece Alton'un, bakın ne iş yapıyor...