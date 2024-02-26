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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Garip"te canlandırdığı Fatoş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece Alton, uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tam 36 yıl öncesine dayanan o küçük kızın bugünkü halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte, Ece Alton'un son hali...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:18
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Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

1986 yılında çekilen ve Türk sinemasının unutulmazları arasına giren "Garip" adlı film, tekrarlarıyla hala izlenmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı bu efsanevi yapım, minik ve sevimli Fatoş karakteriyle de izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Ece Alton'un şimdiki hali merak konusu oldu. Şimdilerde 44 yaşında olan Ece Alton'un, bakın ne iş yapıyor...

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Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Çocukken birçok filmde yer alan Ece Alton, büyüdükten sonra da oyunculuk kariyerine bir süre devam etti. "Gecenin Öteki Yüzü", "Keşanlı Ali Destanı", "Beyaz Bisiklet", "Arka Sokaklar" ve "İmkansız Aşk" gibi önemli yapımlarda rol alan Alton, yetenekleri ve başarılı performansı ile dikkat çekti.

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Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Garip" filminin minik Fatoş'u Ece Alton, o dönemde henüz 6 yaşındaydı.

Aradan geçen 36 yılın ardından Ece Alton'un değişimi, onu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik yıldız oyuncu, yeni mesleğiyle de dikkat çekiyor.

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Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Garip" filminin minik Fatoş'u Ece Alton, o dönemde henüz 6 yaşındaydı.

Aradan geçen 36 yılın ardından Ece Alton'un değişimi, onu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik yıldız oyuncu, yeni mesleğiyle de dikkat çekiyor.

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Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Ekranlardan uzak yaşayan usta oyuncu Ece Alton, oyunculuk kariyerine son verdi.