26 Şubat 2024, Pazartesi
Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Garip"te canlandırdığı Fatoş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece Alton, uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tam 36 yıl öncesine dayanan o küçük kızın bugünkü halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte, Ece Alton'un son hali...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:18
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