23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dün (22 Nisan 2024) programa Adana'dan katılan Sevda ve İbrahim çifti karaciğer hastası kızları Şule Barık'ın, Levent Cahan tarafından kaçırıldığını, bulunmazda hastalıktan öleceğini iddia ederek stüdyoya geldi. Çift, 30 yaşındaki Levent'in, 15 yaşındaki hasta kızları Şule'yi kaçırdığını, kızlarının hasta olduğunu, bunun genetik bir rahatsızlık olduğunu aynı hastalıktan bir çocuk kaybettiklerini eğer zamanında bulunmazsa Şule'yi de kaybedeceklerini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi aradan 24 saat geçmeden Şule'yi buldu. Şule'yi kaçıran Levent böyle yakalandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2024 18:57
  • 1
  • 21
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

ATV'nin reytingleri altüst eden Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar yine seyirciyi ekrana kilitledi.

  • 2
  • 21
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

Dün (22 Nisan 2024) programa katılan Sevda ve İbrahim çifti karaciğer hastası kızları Şule Barık'ın, Levent Cahan tarafından kaçırıldığını, bulunmazda hastalıktan öleceğini iddia ederek stüdyoya geldi.

  • 3
  • 21
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

Çift, 30 yaşındaki Levent'in, 15 yaşındaki hasta kızları Şule'yi kaçırdığını, kızlarının hasta olduğunu, bunun genetik bir rahatsızlık olduğunu aynı hastalıktan bir çocuk kaybettiklerini eğer zamanında bulunmazsa Şule'yi de kaybedeceklerini söyledi.

  • 4
  • 21
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

Çift, Şule'nin 19 Nisan tarihinde evden teyzesine gitmek üzere çıktığını ve oradan bir taksiye bindikten sonra kayıplara karıştığını belirtti.

  • 5
  • 21
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı

"KIZIM DÖRT GÜNDEN BERİ İLAÇLARINI İÇMİYOR"

Anne Sevda hanım şöyle konuştu: "Esra hanım evdeydik, 1 gün önce hastaneye götürdüm. Ultrason çekildi. Doktor beye "durumu nasıl?" diye sordum. Doktor ise "Aynı eskisi gibi dedi." Sonra "anne teyzeme gidiceğim" dedi. Teyzesine her zaman gider. Moral olması için gitti.