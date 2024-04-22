Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa Adana'dan katılan Sevda ve İbrahim çifti karaciğer hastası kızları Şule Barık'ın, Levent Cahan tarafından kaçırıldığını, bulunmazda hastalıktan öleceğini iddia ederek stüdyoya geldi. Çift, 30 yaşındaki Levent'in, 15 yaşındaki hasta kızları Şule'yi kaçırdığını, kızlarının hasta olduğunu, bunun genetik bir rahatsızlık olduğunu aynı hastalıktan bir çocuk kaybettiklerini eğer zamanında bulunmazsa Şule'yi de kaybedeceklerini söyledi. O anlarda sinir krizi geçiren baba İbrahim bey, canlı yayında fenalık geçirerek yere yığıldı. İşte detaylar...