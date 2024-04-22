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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa Adana'dan katılan Sevda ve İbrahim çifti karaciğer hastası kızları Şule Barık'ın, Levent Cahan tarafından kaçırıldığını, bulunmazda hastalıktan öleceğini iddia ederek stüdyoya geldi. Çift, 30 yaşındaki Levent'in, 15 yaşındaki hasta kızları Şule'yi kaçırdığını, kızlarının hasta olduğunu, bunun genetik bir rahatsızlık olduğunu aynı hastalıktan bir çocuk kaybettiklerini eğer zamanında bulunmazsa Şule'yi de kaybedeceklerini söyledi. O anlarda sinir krizi geçiren baba İbrahim bey, canlı yayında fenalık geçirerek yere yığıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:39
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

ATV'nin reytingleri altüst eden Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar yine seyirciyi ekrana kilitledi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

Sevda ve İbrahim çifti karaciğer hastası kızları Şule Barık'ın, Levent Cahan tarafından kaçırıldığını, bulunmazda hastalıktan öleceğini iddia ederek stüdyoya geldi.

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  • 13
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

Çift, 30 yaşındaki Levent'in, 15 yaşındaki hasta kızları Şule'yi kaçırdığını, kızlarının hasta olduğunu, bunun genetik bir rahatsızlık olduğunu aynı hastalıktan bir çocuk kaybettiklerini eğer zamanında bulunmazsa Şule'yi de kaybedeceklerini söyledi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

Çift, Şule'nin 19 Nisan tarihinde evden teyzesine gitmek üzere çıktığını ve oradan bir taksiye bindikten sonra kayıplara karıştığını belirtti.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 15 yaşındaki Şule bulunmazsa ölecek | Sinir krizi geçiren baba canlı yayında yere yığıldı

"KIZIM DÖRT GÜNDEN BERİ İLAÇLARINI İÇMİYOR"

Anne Sevda hanım şöyle konuştu: "Esra hanım evdeydik, 1 gün önce hastaneye götürdüm. Ultrason çekildi. Doktor beye "durumu nasıl?" diye sordum. Doktor ise "Aynı eskisi gibi dedi." Sonra "anne teyzeme gidiceğim" dedi. Teyzesine her zaman gider. Moral olması için gitti.