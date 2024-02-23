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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! Sevil'in isyanı: Kocam bana “Kıllı ve şişman" diyor | Esra Erol'dan gözyaşları içinde yardım istedi

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! Sevil'in isyanı: Kocam bana “Kıllı ve şişman" diyor | Esra Erol'dan gözyaşları içinde yardım istedi

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programına gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi. Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman derdi" dedi. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 23.02.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 23:24
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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Sevil’de Kocasının hakaretlerine dayanamadı: Kocam bana “Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor | Esra Erol’da boşanmak için yardım istedi

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Sevil’de Kocasının hakaretlerine dayanamadı: Kocam bana “Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor | Esra Erol’da boşanmak için yardım istedi

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programına gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Sevil’de Kocasının hakaretlerine dayanamadı: Kocam bana “Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor | Esra Erol’da boşanmak için yardım istedi

Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman derdi" dedi.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Sevil’de Kocasının hakaretlerine dayanamadı: Kocam bana “Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor | Esra Erol’da boşanmak için yardım istedi

O anları gözyaşları içinde anlatan Sevil Albahan, "Üzülmekten yoruldum Esra hanım. Çocuklarım için çok savaştım. Gücüm artık bitti. Kendim savaşarak geldim buraya. Çok ezildim. Annem var ama ayakları yok. Arkamda duran kimse yok. Ben hep kadınlığımla vuruldum. Şişmansın dediler." dedi.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Sevil’de Kocasının hakaretlerine dayanamadı: Kocam bana “Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor | Esra Erol’da boşanmak için yardım istedi

Bunun üzerine ünlü sunucu Esra Erol ise " O yüzündeki her şey gider. Bak bunu tedavisi var. Yemin ederim götürürüm. Lazer olur başka bir şey olur. Bunların hepsi gider. Asıl olan senin duydukların hafızandan silinir mi onu yapamam." İfadelerini kullandı.