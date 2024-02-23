24 Şubat 2024, Cumartesi
Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! Sevil'in isyanı: Kocam bana “Kıllı ve şişman" diyor | Esra Erol'dan gözyaşları içinde yardım istedi
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programına gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi. Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman derdi" dedi. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 23.02.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 23:24
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