24 Şubat 2024, Cumartesi
Ateş Kuşları'ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in 'Kaldırımlar' şiiri yorumu...
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Her Cuma akşamları yayınlanan dizinin 44. bölümü izleyicileri ekranlara kilitledi. Dizide, 'Çelik Komutan' karakterinin mahalle sakinlerine Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan "Kaldırımlar" adlı şiiri okuması, yeni bölüme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:12
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