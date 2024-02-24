Ateş Kuşları’ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in ’Kaldırımlar’ şiiri yorumu...

"Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında, yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık: Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar…"