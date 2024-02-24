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Haberler Galeri Ateş Kuşları'ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in 'Kaldırımlar' şiiri yorumu...

Ateş Kuşları'ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in 'Kaldırımlar' şiiri yorumu...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Her Cuma akşamları yayınlanan dizinin 44. bölümü izleyicileri ekranlara kilitledi. Dizide, 'Çelik Komutan' karakterinin mahalle sakinlerine Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan "Kaldırımlar" adlı şiiri okuması, yeni bölüme damga vurdu.

Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:12
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Ateş Kuşları’ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in ’Kaldırımlar’ şiiri yorumu...

Ateş Kuşları 44. bölümüyle ekrana damga vurdu. Dizinin son bölümü izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Çelik Komutan karakteri, mahallenin kıraathanesine uğrayarak Hacı Hafızları ziyaret etti. Hafız'ın kitapları raflara yerleştirirken, Çelik Türk Edebiyatı'nın usta ismi Necip Fazıl Kısakürek'in kitabını alıp okumaya başladı.

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Ateş Kuşları’ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in ’Kaldırımlar’ şiiri yorumu...

Necip Fazıl'dan 'Kaldırımlar Şairi' olarak bahseden Çelik, en sevdiği şiiri okudu:

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Ateş Kuşları’ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in ’Kaldırımlar’ şiiri yorumu...

"Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında, yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık: Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar…"

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Ateş Kuşları’ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in ’Kaldırımlar’ şiiri yorumu...

Çelik Komutan'ın Necip Fazıl'ın şiirini okurken, Köksüzler'in önceki bölümlerinden oluşan görüntülerin ekrana gelmesi, izleyicileri duygusal anlar yaşattı.

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Ateş Kuşları’ndaki o sahne yüreklere dokundu! Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in ’Kaldırımlar’ şiiri yorumu...

Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı 'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümü, seyircilerden büyük ilgi gördü ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.