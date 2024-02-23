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Haberler Galeri Survivor Bozok'un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

Survivor Bozok'un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımın mücadele eden isimlerinden biri olan Bozok Gören, hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. 1974 doğumlu Bozok Gören hakkında araştırma yapanlar, eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer o kişi herkesin tanıdığı ünlü bir sunucuymuş. İkili, yaklaşık 2.5 yıl süren bir ilişki yaşamış. İşte Bozok Gören'in eski aşkı...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:26
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Survivor Bozok’un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımda yer alan Bozok Gören, bu sezon parkurlarda beklenen performansı henüz gösteremese de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde evli ve bir kız babası olan Gören, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

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Survivor Bozok’un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Bozok Gören, aslen Ankaralıdır ve eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir. Mankenlik kariyerine 2000 yılında Neşe Erberk ajansında başlamış olan Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

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Survivor Bozok’un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Bozok Gören, 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir ve Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğuna sahiptir.

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Survivor Bozok’un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

1974 doğumlu Bozok Gören'in eski sevgilisinin ünlü sunucu Çağla Şıkel olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Survivor Bozok’un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

İkilinin yaklaşık 2.5 yıl süren bir ilişkilerinin olduğu, ancak fikir uyuşmazlığı nedeniyle ayrıldıkları ortaya çıktı. İşte, diğer ünlülerin eski sevgilileri...