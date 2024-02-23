Survivor Bozok'un eski sevgilisi bakın kimmiş! Sadece 2.5 yıl sürmüş! Meğer herkesin tanıdığı sunucu...

Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımın mücadele eden isimlerinden biri olan Bozok Gören, hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. 1974 doğumlu Bozok Gören hakkında araştırma yapanlar, eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer o kişi herkesin tanıdığı ünlü bir sunucuymuş. İkili, yaklaşık 2.5 yıl süren bir ilişki yaşamış. İşte Bozok Gören'in eski aşkı...