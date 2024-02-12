Türkiye Esra Erol'da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini "Mehdi" olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Anne Fatma Olgun, "Sözde hoca Mustafa, kızımı kandırıp kaçırdı. Kızımı aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....