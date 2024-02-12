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Türkiye Esra Erol'da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini "Mehdi" olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Anne Fatma Olgun, "Sözde hoca Mustafa, kızımı kandırıp kaçırdı. Kızımı aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:48
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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini Mehdi olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini Mehdi olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini Mehdi olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

"KENDİSİNİ MEHDİ OLARAK TANITAN SÖZDE HOCAYA KAÇTI"

Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini Mehdi olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

"BEN HALİFEMİN YANINDAYIM"

Anne Fatma Olgun, "Sözde hoca Mustafa, kızımı kandırıp kaçırdı. Kızımı aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Esra Erol’da bu olayı konuşuyor! Kızım kendini Mehdi olarak tanıtan sözde hocaya kaçtı!

Konuya ilişkin konuşan anne şöyle konuştu: "Kızım işe başladıktan sonra sosyal medyada takılmaya başladı.Telefonunu sık sık kullanmaya başladı. Gerçek bir Mehdi'nin çıktığını söyledi. Bir gün bana "anne hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum." Dedi.