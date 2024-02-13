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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz'ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz'ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, son dönemde babası hakkındaki sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasında mücadele eden sevgilisi Poyraz ile gündeme geldi. Yasmin Erbil, Survivor yarışmasında yer alan sevgilisi Poyraz'ı özlemle anarken, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:28
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz’ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan 28 yaşındaki Yasmin Erbil, sosyal medyadaki aktif kişiliği ve paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim haline geldi. Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz’ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz'la olan anılarını paylaşarak duygularını açıkça ifade etti.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz’ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Sevgilisine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getiren Erbil'in romantik paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz’ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

"14 ŞUBAT GELİYOR, DOMİNİK'E SELAMLAR'

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar" notunu düştü.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz’ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Erbil, daha sonra da sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşarak Yiğit Poyraz'a olan sevgisini bir kez daha gösterdi.