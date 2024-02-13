Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz’ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan 28 yaşındaki Yasmin Erbil, sosyal medyadaki aktif kişiliği ve paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim haline geldi. Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile mutlu bir ilişki yaşıyor.