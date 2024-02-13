13 Şubat 2024, Salı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz'ı paylaştı! Sevgilisiyle 14 Şubat öncesi...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, son dönemde babası hakkındaki sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasında mücadele eden sevgilisi Poyraz ile gündeme geldi. Yasmin Erbil, Survivor yarışmasında yer alan sevgilisi Poyraz'ı özlemle anarken, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:28
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