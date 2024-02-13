13 Şubat 2024, Salı
40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
Son dönemde gözle görülür bir şekilde 22 kilo vererek herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Hatice Şendil, başarısını sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu açıkladı. 40 yaşındaki başarılı ve yetenekli oyuncunun bu etkileyici değişimi, birçok kişinin ilgisini çekti ve Hatice Şendil'in kilo verme sırrı merak konusu oldu. Uzun süredir beklenen bu sır, nihayet Şendil tarafından paylaşıldı: Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz.
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:56
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