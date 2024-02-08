Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA'lı çocuklara topladığı paraları çaldı | İhbarlar peş peşe geldi! Stüdyo buz kesti

Geçtiğimiz günlerde programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi merakla takip edildi. Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başka tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi.

O anları anlatan baba Nurettin, "Biz Tik Tok'ta kızımla canlı yayındaydık. Borçlu olduğum için mağduriyetimden bahsediyordum. O sırada Muşlu bir arkadaş ile tanıştık. Canlı yayında konuşuyorduk. O sırada Hüseyin yayına geldi. Bizim köyde Ayşenur diye bir kız ile sevgiliymiş. Onu tanıyor musunuz? diyerek yayına geldi." dedi.