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Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA'lı çocuklara topladığı paraları çaldı | İhbarlar peş peşe geldi! Stüdyo buz kesti

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz günlerde programa katılan 18 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte ağlayarak, 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Bugün ise programda yaşananlar kan dondurdu. Canlı yayına gelen ihbarlarda Hüseyin Başkaya'nın SMA hastası çocuklara topladığı paraları vermediğini hatta aileleri kandırdığı iddiası ortaya atıldı. O anlarda tüm stüdyo buz tuttu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2024 01:21 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 01:44
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Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA’lı çocuklara topladığı paraları vermedi! Esra Erol’da ihbarlar peş peşe geldi: 15 milyon TL yatıracağım

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA’lı çocuklara topladığı paraları vermedi! Esra Erol’da ihbarlar peş peşe geldi: 15 milyon TL yatıracağım

Geçtiğimiz günlerde programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi merakla takip edildi. Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başka tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi.

O anları anlatan baba Nurettin, "Biz Tik Tok'ta kızımla canlı yayındaydık. Borçlu olduğum için mağduriyetimden bahsediyordum. O sırada Muşlu bir arkadaş ile tanıştık. Canlı yayında konuşuyorduk. O sırada Hüseyin yayına geldi. Bizim köyde Ayşenur diye bir kız ile sevgiliymiş. Onu tanıyor musunuz? diyerek yayına geldi." dedi.

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Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA’lı çocuklara topladığı paraları vermedi! Esra Erol’da ihbarlar peş peşe geldi: 15 milyon TL yatıracağım

"SiZE YARDIM EDECEĞİM, SİZİ KURTARACAĞIM"

Başından gelen olayı anlatan Elif ise , "Babamın numarasının istedi. Babamla gece 02:00'ye kadar görüştü. Daha sonra benim numaramı bulmuş. Beni aradı. Amcamın oğlunun çocuğu olmuyordu. Tüp bebek desteği için konuştuk. Sonra size yardım edeceğim, sizi kurtaracağım. Bizi İstanbul'a çağırdı. Konakladık. Beni dişçiye götürdü. Dişçide "canını acıtmayın" gibi sözler kullandı. Ardından onun Ankara'da toplantısı varmış. Beraber Ankara'ya döndük. Ardından bizimle Samsun'a geldi. Evimizi beğenmedi. "Size yardım edeceğim" dedi.

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Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA’lı çocuklara topladığı paraları vermedi! Esra Erol’da ihbarlar peş peşe geldi: 15 milyon TL yatıracağım

"SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM CİDDİ DÜŞÜNÜYORUM"

Elif 'in konuşmasını devamı şöyle; "Evin dış cephesini yaptırmak için merkeze gitti. Malzemeleri aldı. Daha sonra dış cepheyi ödemeden gitti. İlk önce bir abi ve hayırsever olarak yaklaştı. Annem ve babam aradığında telefonu açmadı. Ben aradığımda telefonu açtı. "Ben senden hoşlanıyorum. Seninle evlenmek istiyorum ciddi düşünüyorum" dedi.

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Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA’lı çocuklara topladığı paraları vermedi! Esra Erol’da ihbarlar peş peşe geldi: 15 milyon TL yatıracağım

Bugün ise programda yaşananlar herkesi hayrete düşürdü.