08 Şubat 2024, Perşembe
Türkiye bu olayı konuşuyor! SMA'lı çocuklara topladığı paraları çaldı | İhbarlar peş peşe geldi! Stüdyo buz kesti
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz günlerde programa katılan 18 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte ağlayarak, 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Bugün ise programda yaşananlar kan dondurdu. Canlı yayına gelen ihbarlarda Hüseyin Başkaya'nın SMA hastası çocuklara topladığı paraları vermediğini hatta aileleri kandırdığı iddiası ortaya atıldı. O anlarda tüm stüdyo buz tuttu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 01:21 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 01:44
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