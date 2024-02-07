Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, "Kuruluş Osman" dizisiyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca, Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle de sürekli gündemde kalan yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise annesini görünce inanamıyor. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...