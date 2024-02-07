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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, "Kuruluş Osman" dizisiyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca, Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle de sürekli gündemde kalan yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise annesini görünce inanamıyor. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 17:20
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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

Burak Özçivit'in annesi, Ceyhan Özçivit, son günlerde sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Eşi Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Anne Özçivit, güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

Kuruluş Osman dizisi her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken Burak Özçivit oyunculuğuyla diziye damgasını vurmaya devam ediyor. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit'e olan benzerliğini gören sosyal medya kullanıcıları" Bu nasıl benzerlik", "Genlerde var" gibi yorumlarda bulundu. Anne Özçivit'in fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in güzeller güzeli annesi bakın kimmiş! Görenler inanamıyor...

İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...