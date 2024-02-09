09 Şubat 2024, Cuma
Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 67. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Özel gününde önce kendisinden küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile bir araya gelerek doğum gününü kutlayan Erbil, ardından çocuklarıyla birlikte bu anlamlı günü paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "babalık görmedim" açıklamasıyla gündeme gelen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Öte yandan Erbil'in torunu da dikkatlerden kaçmadı. Mehmet Ali Erbil'in torununu görenler, "Ne kadar büyümüş" gibi yorumlarda bulundu.
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:04
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