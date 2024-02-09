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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 67. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Özel gününde önce kendisinden küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile bir araya gelerek doğum gününü kutlayan Erbil, ardından çocuklarıyla birlikte bu anlamlı günü paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "babalık görmedim" açıklamasıyla gündeme gelen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Öte yandan Erbil'in torunu da dikkatlerden kaçmadı. Mehmet Ali Erbil'in torununu görenler, "Ne kadar büyümüş" gibi yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:04
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Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! Ne kadar büyümüş Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Mehmet Ali Erbil, dün doğum gününü sevgilisi Gülseren Ceylan ve çocuklarıyla birlikte kutladı. Son zamanlarda 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle sıkça gündeme gelen Erbil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu anlamlı günde geçtiğimiz günler gerginlik yaşadığı kızı Yasmin Erbil'in de olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı. İşte Erbil'in torunu ve çocuklarıyla yaptığı paylaşm...

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Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! Ne kadar büyümüş Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün sevgilisi Gülseren Ceylan ve çocuklarıyla birlikte doğum gününü kutladı.Dün sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisinden sürpriz bir hediye aldı.

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Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! Ne kadar büyümüş Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Ceylan, Erbil'e küçük yavru bir köpek hediye etti. Bugün ise Erbil, doğum gününü kutlamak için çocuklarıyla bir araya geldi.

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Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! Ne kadar büyümüş Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

"BABALIK GÖRMEDİM DEMİŞTİ"

Bu buluşma, geçtiğimiz günlerde "babalık görmedim" şeklinde bir açıklama yapan Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'i yalnız bırakmamasıyla anlam kazandı.

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Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! Ne kadar büyümüş Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Böylelikle ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'le arasındaki buzların eridiği görüldü.