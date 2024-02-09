Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...

Mehmet Ali Erbil, dün doğum gününü sevgilisi Gülseren Ceylan ve çocuklarıyla birlikte kutladı. Son zamanlarda 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle sıkça gündeme gelen Erbil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu anlamlı günde geçtiğimiz günler gerginlik yaşadığı kızı Yasmin Erbil'in de olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı. İşte Erbil'in torunu ve çocuklarıyla yaptığı paylaşm...