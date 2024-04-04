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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Polat çifti, bugün ise fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Hakim, Polat çiftinin tutukluluğunun devamına karar verirken kaçma şüphesine de vurgusu dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:11
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti

8 YIL 4 AYDAN 23 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİLECEK Mİ?
Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti

KAÇMA ŞÜPHESİ DİKKAT ÇEKTİ
Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.