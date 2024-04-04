05 Nisan 2024, Cuma
Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş karar! Kaçma şüphesi dikkat çekti
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Polat çifti, bugün ise fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Hakim, Polat çiftinin tutukluluğunun devamına karar verirken kaçma şüphesine de vurgusu dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:11
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