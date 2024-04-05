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Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Gönül Dağı'nın 134. bölüm fragmanında, yangın felaketinin izleri hala taze dururken, yeni bir felaket Rıfat'ın üzerine çökmüş gibi görünüyor. Evinin darmadağın olduğu bir zaman diliminden hemen sonra, Rıfat'ın acıları bir türlü dinmek bilmiyor. Zaten yara bere içindeki kalbi, bu yeni darbeyle daha da paramparça olmuş gibi. İşte seyircileri yasa boğacak fragmanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:19
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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Her Cumartesi akşamı ekranda izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı, izleyicilere her hafta farklı duygusal deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Gönül Dağı'nın 134. bölüm fragmanında, yangın felaketinin yıkımı hala taze iken, Rıfat'ın üzerine bir başka felaketin daha gelmesi izleyicileri derinden etkiliyor. Evini kaybetmenin derin acısıyla boğuşan Rıfat, bu kez de bir başka ayrılıkla karşı karşıya kalıyor.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Yeni Bir Sınav: Rıfat'ın Zorlu Mücadelesi

Dizinin heyecanla beklenen yeni fragmanı geldiğinde, izleyiciler Rıfat'ın yaşadığı yeni sınavla karşı karşıya kaldılar.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Mihriban'ın hastaneden çıkmasıyla birlikte, Rıfat'ın acılarına bir yenisi daha ekleniyor.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Bu kez devlet tarafından çocukları koruma altına alınan Rıfat, çocuklarından ayrı düşmenin acısıyla yüzleşiyor.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Beklenen Hikaye: Rıfat'ın Zorlu Yolculuğu

İzleyiciler, Rıfat'ın bu zorlu süreçte nasıl bir mücadele vereceğini ve yaşadığı acıya nasıl dayanacağını merakla bekliyor.