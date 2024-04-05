Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak

Gönül Dağı'nın 134. bölüm fragmanında, yangın felaketinin izleri hala taze dururken, yeni bir felaket Rıfat'ın üzerine çökmüş gibi görünüyor. Evinin darmadağın olduğu bir zaman diliminden hemen sonra, Rıfat'ın acıları bir türlü dinmek bilmiyor. Zaten yara bere içindeki kalbi, bu yeni darbeyle daha da paramparça olmuş gibi. İşte seyircileri yasa boğacak fragmanın detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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