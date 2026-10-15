Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Türkan Şoray, rol aldığı filmler ve kendine özgü güzelliğiyle Türk sinemasının simge isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncunun kız kardeşi Nazan Şoray da oyunculuk ve müzik kariyeriyle sanat dünyasında kendine yer edindi. Şoray kardeşler, bu kez aileden gelen bir düğün davetiyle gündeme geldi. Nazan Şoray'ın son görüntüleri de ilgi gördü.

TÜRKAN ŞORAY'IN İKİ KIZ KARDEŞİ BULUNUYOR

Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray'ın Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer adında iki kız kardeşi bulunuyor. Üç kardeşten Nazan Şoray sanat dünyasında tanınırken Figen Çevik Gezer, kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

1966 doğumlu Figen Çevik Gezer, Türkan ve Nazan Şoray'ın anne bir, baba ayrı kardeşi olarak biliniyor. Gezer, ablalarının aksine oyunculuk veya müzik alanında bir kariyer yapmadı.