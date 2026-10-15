Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray, oyunculuk ve müzik kariyeriyle sanat dünyasında kendine yer edindi. Yeğeninin düğününde ablası ve diğer kardeşiyle bir araya gelen Nazan Şoray'ın son görüntüleri dikkat çekti.
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Türkan Şoray, rol aldığı filmler ve kendine özgü güzelliğiyle Türk sinemasının simge isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncunun kız kardeşi Nazan Şoray da oyunculuk ve müzik kariyeriyle sanat dünyasında kendine yer edindi. Şoray kardeşler, bu kez aileden gelen bir düğün davetiyle gündeme geldi. Nazan Şoray'ın son görüntüleri de ilgi gördü.
TÜRKAN ŞORAY'IN İKİ KIZ KARDEŞİ BULUNUYOR
Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray'ın Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer adında iki kız kardeşi bulunuyor. Üç kardeşten Nazan Şoray sanat dünyasında tanınırken Figen Çevik Gezer, kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
1966 doğumlu Figen Çevik Gezer, Türkan ve Nazan Şoray'ın anne bir, baba ayrı kardeşi olarak biliniyor. Gezer, ablalarının aksine oyunculuk veya müzik alanında bir kariyer yapmadı.
Üç kardeş, uzun bir aradan sonra Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ın düğününde bir araya geldi. Türkan Şoray'ın nikâh şahitliği yaptığı törende Nazan Şoray da yer aldı.
NAZAN ŞORAY'IN SON GÖRÜNTÜLERİ AİLE DÜĞÜNÜNDEN
Nazan Şoray'ın son görüntüleri ilgi görürken Türkan Şoray da sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.
TÜRKAN ŞORAY'DAN DUYGUSAL MESAJ
Ailece mutlu anlar yaşadıklarını belirten usta oyuncu, genç çiftin birbirine çok yakıştığını ifade etti.
Şoray, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili yeğenim Ahmet Kaan'la Aybüke'yi evlendirdik. Ailece mutluluk gözyaşlarımızı tutmaya çalışarak düğünü izledik. Birbirlerine çok yakışan bir çift oldular.
Oğlumuz Ahmet Kaan (aile içinde ona ailemizin prensi, Yağmur'a da prensesi diyoruz) çok yakışıklıydı, gelinimiz de melekler gibi çok güzeldi. Allah sonsuza kadar mutlu etsin. O güzel yürekleri gibi çok güzel ve mutlu evlilikleri olsun inşallah.
Ben de Nazan da nikâh şahidi olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. İnşallah uğurlu geliriz. Anne ve baba olarak Figen ve Abbas'ı da kutluyorum. Ailemizin yaşadığı unutulmaz bir gece oldu.
Keşke annemiz de torununun bu düğününde bizimle beraber olsaydı."
Aile buluşmasında üç kardeşin aynı karede yer alması, Şoray ailesinin özel gecesini gündeme taşıdı.