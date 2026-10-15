İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı sağanağın ardından kentte selin yol açtığı hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Felakette yaşanan can kayıplarının ardından İstanbul'dan bir acı haber daha geldi. Zorlu saatlerde oyuncu ve sosyal medya içerik üreticisi Elvin Levinler'in eşi Bülent Kocamanoğlu ile yaptığı paylaşım ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Levinler'in videoya, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" notunu eklemesi bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Kentte sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından duyarsız bulundu. Özellikle yaşanan olumsuzlukların ortasında romantik bir içerik paylaşılması eleştirilere neden oldu.

Tepkilerin artması üzerine Elvin Levinler, söz konusu videoyu hesabından kaldırdı. Ünlü isim, daha sonra İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni bir paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi ve vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletti.

"Dün sabah, henüz yağmurun nasıl bir felakete dönüşeceğini kimsenin öngöremediği saatlerde paylaştığım bir videonun, saatler sonra yaşanan acılar üzerinden duyarsızlık gibi gösterilmeye çalışılmasını hem şaşkınlıkla hem de üzüntüyle izliyorum.

Levinler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar bu kadar zor bir gün geçirirken, yaşanan felaketin ve kayıpların konuşulması gerekirken bazılarının hâlâ saatler önce paylaşılmış bir videodan kötü niyet çıkarmaya ve öfkesini benim üzerimden göstermeye çalışması gerçekten düşündürücü.

Kimsenin gelecekte yaşanacakları bilmesi mümkün değil. Ama herkesin niyetini ve vicdanını kendisine bırakıyorum.

Bugün asıl konuşmamız gereken şeyin ne olduğu çok açık. Dilerim herkes güvendedir. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız."