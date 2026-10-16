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İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın ilk yaşını kutladı. 90'lar konseptiyle düzenlenen kutlamadan paylaşılan karelerde anne kızın mutluluğu dikkat çekerken Ural Kaspar'ın fotoğraflarda yer almaması gözlerden kaçmadı.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 1

Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenen oyuncu, 15 Ekim 2025'te kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 2

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve Nisan 2026'da anlaşmalı olarak boşandılar. Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından Kaspar soyadını kaldıran ve eski eşiyle olan fotoğraflarını silen İrem Helvacıoğlu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 3

KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ

Öte yandan, boşanma protokolüne ilişkin basına yansıyan haberlerde, çiftin kızları Sora'nın velayetinin annesine verildiği ve küçük kızın Helvacıoğlu soyadını taşıması konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Helvacıoğlu'nun,"Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk" sözleri ise sosyal medyada eski eşine gönderme olarak yorumlandı.İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın ilk yaşını kutladı

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 4

SORA'YA 90'LAR TEMALI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

15 Ekim 2025'te dünyaya gelen Sora, ilk yaşını doldurdu. İrem Helvacıoğlu da kızının bu özel gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 5

90'lar konseptiyle hazırlanan doğum günü partisinden paylaşılan fotoğraflarda anne kızın neşeli anları öne çıktı. Kızına duyduğu sevgiyi dile getiren oyuncu, paylaşımına duygusal bir not ekledi.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 6

"SEN BENİM GÖRDÜĞÜM EN MUTLU GÖKYÜZÜSÜN"

Helvacıoğlu, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün. En parlak ışık saçan güneşi. En eşsiz şekilli pamuklarla süslenmiş bulutları olan tatlı Sora'm. Sen benim gördüğüm en mutlu gökyüzüsün. Tüm renklerini barındıran gökkuşağı."

Kızı Sora'ya sımsıkı sarıldığı anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisi, kısa sürede ilgi gördü.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 7

BABASI KATILMADI

Sora'nın ilk yaş günü kutlamasından paylaşılan fotoğraflarda Ural Kaspar'ın yer almaması dikkat çekti. Anne kızın mutluluğunu yansıtan kareler sosyal medyada ilgi görürken Kaspar'ın kutlamaya katılıp katılmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı 8

Helvacıoğlu'nun kızı için düzenlediği doğum günü partisine Aşkım Kapışmak, Sebi Bebi, ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

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