"SEN BENİM GÖRDÜĞÜM EN MUTLU GÖKYÜZÜSÜN"

Helvacıoğlu, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün. En parlak ışık saçan güneşi. En eşsiz şekilli pamuklarla süslenmiş bulutları olan tatlı Sora'm. Sen benim gördüğüm en mutlu gökyüzüsün. Tüm renklerini barındıran gökkuşağı."

Kızı Sora'ya sımsıkı sarıldığı anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisi, kısa sürede ilgi gördü.