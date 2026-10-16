İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın ilk yaşını kutladı. 90'lar konseptiyle düzenlenen kutlamadan paylaşılan karelerde anne kızın mutluluğu dikkat çekerken Ural Kaspar'ın fotoğraflarda yer almaması gözlerden kaçmadı.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenen oyuncu, 15 Ekim 2025'te kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR
Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve Nisan 2026'da anlaşmalı olarak boşandılar. Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından Kaspar soyadını kaldıran ve eski eşiyle olan fotoğraflarını silen İrem Helvacıoğlu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ
Öte yandan, boşanma protokolüne ilişkin basına yansıyan haberlerde, çiftin kızları Sora'nın velayetinin annesine verildiği ve küçük kızın Helvacıoğlu soyadını taşıması konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
Helvacıoğlu'nun,"Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk" sözleri ise sosyal medyada eski eşine gönderme olarak yorumlandı.İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın ilk yaşını kutladı
SORA'YA 90'LAR TEMALI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
15 Ekim 2025'te dünyaya gelen Sora, ilk yaşını doldurdu. İrem Helvacıoğlu da kızının bu özel gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
90'lar konseptiyle hazırlanan doğum günü partisinden paylaşılan fotoğraflarda anne kızın neşeli anları öne çıktı. Kızına duyduğu sevgiyi dile getiren oyuncu, paylaşımına duygusal bir not ekledi.