Türkan Şoray paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı! Kimse yaşına inanamadı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Türkan Şoray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye başladı. Son olarak sinema dünyasına ilk adımı attığı yıllara ait fotoğrafını paylaşan Şoray gündeme bomba gibi düştü. Şoray paylaşımına "14 yaş henüz dolmamış. İlk makyaj..." notunu düşerken kimse Türkan Şoray'ın, o fotoğrafta 14 yaşında olduğuna inanamadı.