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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkan Şoray paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı! Kimse yaşına inanamadı Türkan Şoray paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı! Kimse yaşına inanamadı
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Türkan Şoray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye başladı. Son olarak sinema dünyasına ilk adımı attığı yıllara ait fotoğrafını paylaşan Şoray gündeme bomba gibi düştü. Şoray paylaşımına "14 yaş henüz dolmamış. İlk makyaj..." notunu düşerken kimse Türkan Şoray'ın, o fotoğrafta 14 yaşında olduğuna inanamadı.
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 11:26
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Sinema yıllarına ilk başladığı yıllardan bir fotoğrafını paylaşan Şoray'a yorum yağdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şoray'ın '14 yaş henüz dolmamış. İlk makyaj ve benim için yeni bir dönem başlıyor' notunu eklediği fotoğrafı büyük beğeni aldı.
Filiz Akın'dan Suzan Kardeş'e kadar pek çok ünlü isim de paylaşıma yorum yaptı. Ancak bir grup takipçi, Şoray'ın o fotoğrafta 14 yaşında olduğuna inanmadı.
Sultan'ın hayranları ise fotoğrafın o yıllara ait olduğunu kanıtlayan paylaşımlar ve yorumlar yaparak, 14 yaşında olduğuna inanmayanları ikna etmeye çalıştı.
İşte Türkan Şoray'ın o çok konuşulan son paylaşımı...