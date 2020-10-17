Aynur Aydın’a konserde taciz şoku! En önce oturup…

Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim." Yaşadığı bu tuhaf olay sonrası şaşkına dönen Aynur Aydın, böyle tepki veren kişinin neden konser sonuna kadar mekanda kaldığını hiç anlayamadığını belirtti.

