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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliğe ilk adımını attı! Nişan fotoğrafları olay oldu İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliğe ilk adımını attı! Nişan fotoğrafları olay oldu
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evliliğe ilk adımını attı. Çift aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı Nişan yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Çiftin ilk nişan pozu ise sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 12:05
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sade bir törenle nişanlanan çiftin nişan yüzüklerini de İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses taktı.
"ARTIK BİR KIZIM VAR"
Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi.
"ALDIK GİTTİ"
Eğlenceli halleriyle bilinen Yasemin Şefkatli ise nişan yüzüklerini gösterdikleri fotoğrafı "Verdiler gitti" notuyla paylaşırken İdo Tatlıses de "Aldık gitti" ifadelerini kullandı.
İLK POZLARI OLAY OLDU
Çiftin verdikleri samimi poz takipçilerinden de tam not aldı. Şefkatli ve Tatlıses'in ilk nişan pozu sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.