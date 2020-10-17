İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliğe ilk adımını attı! Nişan fotoğrafları olay oldu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evliliğe ilk adımını attı. Çift aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı Nişan yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Çiftin ilk nişan pozu ise sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.