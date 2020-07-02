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Haberler Galeri Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Geçtiğimiz Aralık ayında Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı, eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Merve Nur Başbuğ ile yeniden davalık oldu. Özmandıracı, geçtiğimiz haftalarda "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş ve koruma kararı aldırmıştı. Karar sonrası Başbuğ'dan ölüm tehditleri almaya başlayan Özmandıracı bir kez daha şikayetçi oldu. Başbuğ hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 11:00
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Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Erol Özmandıracı'nın Naz Elmas'la nikah masasına oturmasının ardından kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu.

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Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.

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Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Günaydın'da yer alan habere göre; koruma kararı sonrası Başbuğ, çocuğunun babası Erol Özmandıracı'ya "Ellerimle gırtlağını keseceğim senin, sana bu hayatı zehir etmezsem ben Merve değilim, tüfekle gebertirim seni, haysiyetsiz şerefsiz" şeklinde mesaj attı.

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Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

TEHDİT VE HAKARET SUÇU

Mesaj sonrası yeniden savcılığa başvuran Özmandıracı'nın ihbarı sonrası Başbuğ hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen Başbuğ, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

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Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ AFFETMEDİ

SORUŞTURMA kapsamında ifadesine başvurulan Merve Nur Başbuğ, suçlamayı kabul etti. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özmandıracı, çocuğunun annesini affetmedi.