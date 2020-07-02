Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Geçtiğimiz Aralık ayında Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı, eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Merve Nur Başbuğ ile yeniden davalık oldu. Özmandıracı, geçtiğimiz haftalarda "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş ve koruma kararı aldırmıştı. Karar sonrası Başbuğ'dan ölüm tehditleri almaya başlayan Özmandıracı bir kez daha şikayetçi oldu. Başbuğ hakkında hapis istemiyle dava açıldı