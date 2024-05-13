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Özcan Deniz'in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal'ın partneri...

Özgü Namal ile kamera karşısına geçen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, özel hayatıyla da gündemde. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, ve Mert Turak gibi isimlerle başarılı işlere imza atarken, oyuncunun ilk kiminle evlendiği merak konusu oldu. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Deniz'in 10 yıl evli kaldığı eski eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:36
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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri...

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarılara imza atan Özcan Deniz, son olarak kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile evlendi.

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri...

Şimdilerde yeni diziyle adından söz ettiren Özcan Deniz, özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri...

3 kez nikah masasına oturan Deniz'in ilk eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri...

İşte Özcan Deniz başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri...

MERT YAZICIOĞLU