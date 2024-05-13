Özcan Deniz'in ilk eşine bakın! Evlilikleri 10 yıl sürdü! Özgü Namal'ın partneri...

Özgü Namal ile kamera karşısına geçen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, özel hayatıyla da gündemde. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, ve Mert Turak gibi isimlerle başarılı işlere imza atarken, oyuncunun ilk kiminle evlendiği merak konusu oldu. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Deniz'in 10 yıl evli kaldığı eski eşi...