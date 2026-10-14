Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini Bora Gencer ve Nasuh Bektaş sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi eserleriyle dinleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi. Usta sanatçının 91 yaşında hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ALPAY İÇİN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Alpay Nazikioğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda, kendine özgü yorumuyla gönüllerimizde iz bırakan Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."
ALPAY'IN FUTBOL SAHALARINDAN MÜZİK DÜNYASINA UZANAN HAYAT HİKÂYESİ
Alpay adıyla tanınan sanatçı, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında ise hayallerinin merkezinde sahne değil, futbol sahası vardı. Futbol kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan Alpay, daha sonra Gençlerbirliği'nde forma giydi ve Genç Millî Futbol Takımı'na seçildi. Bir yandan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.
Futbol, yıllar sonra bile içinde ukde kaldı. Anadolu Ajansı'na 2024 yılında verdiği röportajda, 16 yaşında millî takıma seçildiğini ancak 18 yaşındayken babasının isteği üzerine futbolu bıraktığını anlattı. Hayatında gerçekleştiremediği şeylerden söz ederken bu kararından duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.
Hukuk eğitimi almasına rağmen Alpay'ın hayatındaki asıl dönüm noktası müzik oldu. Kendi anlatımına göre ilk şarkısını 1962 yılında seslendirdi. 1964'te Ankara Büyük Sinema'da verdiği konseri ise hayatının önemli sınavlarından biri olarak gördü. Heyecanını yenerek sahnede kendini bulduğu bu konser, uzun müzik yolculuğunun dönüm noktalarından biri oldu.