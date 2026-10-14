Alpay'ın müzik serüveni tek bir tarzla sınırlı kalmadı. 1960'larda başlayan kariyeri boyunca romantik folk ve rock yorumlarına yer verdi. Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Üç Hürel ile de çalışmalar yapan sanatçı, farklı müzik dünyalarını kendine özgü yorumuyla buluşturdu. 1973 yılında yayımlanan 7 Dilde Alpay albümü de bu müzikal çeşitliliğin örneklerinden biri oldu.

Ancak Alpay'ın sesini geniş kitlelere duyuran eserlerden biri, 1970 yılında yayımlanan Fabrika Kızı oldu. Sözleri ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan eser, yalnızca bir aşk hikâyesini değil, çalışan genç bir kadının yaşamını da anlatıyordu. Alpay'ın yorumuyla büyük ilgi gören şarkı, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.