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Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini Bora Gencer ve Nasuh Bektaş sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 1

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi eserleriyle dinleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi. Usta sanatçının 91 yaşında hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 2

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ALPAY İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Alpay Nazikioğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 3

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda, kendine özgü yorumuyla gönüllerimizde iz bırakan Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 4

ALPAY'IN FUTBOL SAHALARINDAN MÜZİK DÜNYASINA UZANAN HAYAT HİKÂYESİ

Alpay adıyla tanınan sanatçı, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında ise hayallerinin merkezinde sahne değil, futbol sahası vardı. Futbol kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan Alpay, daha sonra Gençlerbirliği'nde forma giydi ve Genç Millî Futbol Takımı'na seçildi. Bir yandan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 5

Futbol, yıllar sonra bile içinde ukde kaldı. Anadolu Ajansı'na 2024 yılında verdiği röportajda, 16 yaşında millî takıma seçildiğini ancak 18 yaşındayken babasının isteği üzerine futbolu bıraktığını anlattı. Hayatında gerçekleştiremediği şeylerden söz ederken bu kararından duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

Hukuk eğitimi almasına rağmen Alpay'ın hayatındaki asıl dönüm noktası müzik oldu. Kendi anlatımına göre ilk şarkısını 1962 yılında seslendirdi. 1964'te Ankara Büyük Sinema'da verdiği konseri ise hayatının önemli sınavlarından biri olarak gördü. Heyecanını yenerek sahnede kendini bulduğu bu konser, uzun müzik yolculuğunun dönüm noktalarından biri oldu.

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 6

Alpay'ın müzik serüveni tek bir tarzla sınırlı kalmadı. 1960'larda başlayan kariyeri boyunca romantik folk ve rock yorumlarına yer verdi. Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Üç Hürel ile de çalışmalar yapan sanatçı, farklı müzik dünyalarını kendine özgü yorumuyla buluşturdu. 1973 yılında yayımlanan 7 Dilde Alpay albümü de bu müzikal çeşitliliğin örneklerinden biri oldu.

Ancak Alpay'ın sesini geniş kitlelere duyuran eserlerden biri, 1970 yılında yayımlanan Fabrika Kızı oldu. Sözleri ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan eser, yalnızca bir aşk hikâyesini değil, çalışan genç bir kadının yaşamını da anlatıyordu. Alpay'ın yorumuyla büyük ilgi gören şarkı, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay hayatını kaybetti 7

Ardından 1977 yılında yayımlanan Eylül'de Gel, Alpay'ın adıyla özdeşleşen eserlerden biri hâline geldi. Kara Tren, Bekle Aynı İskelede, Ayrılık Rüzgârı ve Gitme de sanatçının yıllara yayılan repertuvarının sevilen parçaları arasında yer aldı. Alpay, kendine özgü yorumuyla dinleyicilerinin hafızasında kalıcı bir yer edindi. Şarkıları değişse de dinleyicileriyle kurduğu güçlü bağ yıllar boyunca varlığını korudu.

Uzun kariyerine 20'den fazla albüm sığdıran Alpay, Attila İlhan'ın şiirlerini de yorumladı. Sanatla ilişkisi yalnızca şarkı söylemekle sınırlı kalmayan sanatçı, resimle de ilgilendi ve yeni çalışmalar üretmeyi sürdürdü.

Alpay, 2024 yılında Bodrum'daki evinin kapılarını Anadolu Ajansı'na açarak eşiyle birlikte burada yaşamaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Üretmeye devam ettiğini belirten sanatçı, resimleri için bir sergi açmayı da düşündüğünü ifade etti. Müzik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alpay, bir şarkının meşhur olmasını hesaplayarak hareket etmediğini, hayatı boyunca sevdiği işleri yaptığını dile getirdi.

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