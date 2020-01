Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'dan Başkan Erdoğan’a anlamlı destek: “Aldırmadan yola devam edeceksin.”

Özal, Türkiye'ye önemli yatırımlar yapmış bir liderdi. Bu yatırımlardan dolayı bazen muhalefetin eleştirisine uğruyordu. Özal bu eleştirileri nasıl karşılıyordu?

Özal'ın yaptığı her yeniliğe karşı çıkıyordu muhalefet. Ama o inandığı şeylerden hiç vazgeçmezdi. Kafaya koyduğu her şeyi hayata geçirdi. Muhalefetin eleştirilerine bu açıdan hiç aldırmıyordu. Türkiye'de muhalefet her şeyi eleştirdiği için eşim kendisine yönelik tepkilerden etkilenmiyordu. Muhalefet hâlâ aynı, görüyoruz şimdi de.

Bugün de üçüncü köprü ve Kanal İstanbul projelerinde iktidara benzer eleştiriler yapılıyor...

Yeniliklere hep muhalefet ediliyor Türkiye'de. Aldırmadan yola devam edeceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşim gibi inandığını hayata geçiriyor. Cesur bir insan Erdoğan. Liderler zaten cesur olur. Eşim de öyleydi. Ülkenin menfaatine olacak, halka yarar sağlayacak tüm projeleri cesurca yapmıştı.