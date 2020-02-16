Milyoner'de stüdyoyu şaşkına çevirdi! Kim Milyoner Olmak İster 867.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 867.yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 867.yeni bölümüne ''Şaka yollu söylenen sözde, en çok gezen kişilerin neyi nerede gördüklerinden bahsedilir?'' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt geceye damga vurdu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 01:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





