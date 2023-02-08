08 Şubat 2023, Çarşamba
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan off-road araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası yardım tırları bölgeye doğru yola çıktı. Ancak zorlu hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan pek çok bölge olduğu öğrenildi. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan yaşanan büyük depremin ardından izinlerini alarak yola koyuldu. Atacan ve 15 arkadaşı pikap araçlarla ulaşılamayan köylere yardım götürecek.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:35
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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler