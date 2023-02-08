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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan off-road araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan off-road araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası yardım tırları bölgeye doğru yola çıktı. Ancak zorlu hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan pek çok bölge olduğu öğrenildi. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan yaşanan büyük depremin ardından izinlerini alarak yola koyuldu. Atacan ve 15 arkadaşı pikap araçlarla ulaşılamayan köylere yardım götürecek.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:35
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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremden sonra Maraş ve çevre iller büyük hasar aldı. Hava şartlarının da zorlu olması sebebiyle ulaşılamayan pek çok bölge mevcut.

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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da elini taşın altına koydu ve harekete geçti.

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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

OFF-ROAD ARAÇLARIYLA BÖLGEYE GİDİYOR

Bir dönem oyunculuk yapan Atacan zorlu hava şartlarında ulaşılamayan köylere AFAD yardımlarını ulaştırmak için 15 arkadaşıyla birlikte yola çıktı.

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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

Off-road araçlarıyla gittiklerini söyleyen Atacan, AFAD ile koordineli olduklarını ve ulaşılamayan köylere ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

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Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler
Yağmur Atacan ve arkadaşları arazi araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

"YARDIM EDEYİM DERKEN İŞLERİ ZORLAŞTIRMAYIN"

Eşinin paylaşımını alıntılayan Pınar Altuğ ise "Lütfen AFAD'la koordineli çalışın, yarım edeyim derken işleri zorlaştırmayın" dedi.