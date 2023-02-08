Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan off-road araçlarıyla deprem bölgesinde! Ulaşılamayan köylere gidecekler

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası yardım tırları bölgeye doğru yola çıktı. Ancak zorlu hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan pek çok bölge olduğu öğrenildi. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan yaşanan büyük depremin ardından izinlerini alarak yola koyuldu. Atacan ve 15 arkadaşı pikap araçlarla ulaşılamayan köylere yardım götürecek.