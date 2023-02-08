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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi

Ailesiyle birlikte Amsterdam'da yaşayan ve aslen Antakyalı olan şarkıcı Karsu deprem sonrası ailesinden pek çok kişiye ulaşamadığını söylemişti. Gözyaşları içinde yardım isteyen şarkıcı ulaşamadığı aile üyelerinden babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 13:00
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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi

Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulundu.

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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi

Genç sanatçı bir gün önceki Instagram paylaşımlarında, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı.

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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin." diyen Karsu, "Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hollanda hükümetine yalvarıyoruz yardım yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dua edin." dedi.

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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi

KARSU'NUN BABAANNESİ İLE AMCASINA ULAŞILDI

Sanatçı, kaleme aldığı "Karsu'nun Mutfağı" isimli kitabının 7 Mart'a kadar yapılacak tüm ön siparişlerinin gelirini de Türkiye'deki deprem mağdurlarına bağışlayacağını vurguladı.

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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile katıldığı televizyon programından bir bölüm paylaşan Karsu, programda "Bütün ailem adına hepinize çok teşekkür ederim. Bölgedekilerin çok daha fazla yardıma ihtiyacı var. Sürekli mesajlar geliyor." ifadelerini kullandı.