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Karsu gözyaşları içinde yardım istemişti! Babaannesi ve amcasından iyi haber geldi
Ailesiyle birlikte Amsterdam'da yaşayan ve aslen Antakyalı olan şarkıcı Karsu deprem sonrası ailesinden pek çok kişiye ulaşamadığını söylemişti. Gözyaşları içinde yardım isteyen şarkıcı ulaşamadığı aile üyelerinden babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:00Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 13:00