Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızı Ayşen'in pozları olay oldu! Burak Özçivit ve baldızı...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. ATV ekranlarında rekor kıran dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu ve baldızı Ayşen Evcen'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





