İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

"15 YIL BEKLEDİM"

Sinan Akçıl'ın proje albümünde "Kararsızım" isimli şarkıyı seslendiren İzel, "15 yıl önce seslendirmek istediğim ancak yorumlayamadığım bir şarkıdır. Bu şarkıyı söylemek için 15 yıl bekledim. Bugün de koşa koşa bu proje için geldim çünkü şarkılar bana hayat veriyor. Bu projede olmasaydım çok üzülürdüm" şeklinde konuştu.