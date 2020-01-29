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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi
İzel ve Sinan Akçıl, yeni bir proje için yeniden bir araya geldi. Sinan Akçıl'ın yeni çıkaracağı proje albümünde seslendireceği şarkının kayıtları için buluşan ikili stüdyo çıkışında görüntülendi. Sinan Akçıl için ameliyatını ertelediğini söyleyen İzel, "Bana 'Gel' demesi yeter, onunla çalışmam için. Normalde bugün bir operasyon geçirecektim. Sinan Akçıl projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 11:30
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