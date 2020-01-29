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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

İzel ve Sinan Akçıl, yeni bir proje için yeniden bir araya geldi. Sinan Akçıl'ın yeni çıkaracağı proje albümünde seslendireceği şarkının kayıtları için buluşan ikili stüdyo çıkışında görüntülendi. Sinan Akçıl için ameliyatını ertelediğini söyleyen İzel, "Bana 'Gel' demesi yeter, onunla çalışmam için. Normalde bugün bir operasyon geçirecektim. Sinan Akçıl projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 11:30
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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

Şarkıcı İzel ve Sinan Akçıl yeni bir proje için buluştu. İkili İzel'İn Akçıl'ın proje albümünde seslendireceği şarkının kayıtları için stüdyoda bir araya geldi.

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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

ALBÜM İÇİN AMELİYATINI ERTELEDİ

14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak albüm ile ilgili konuşan İzel, ameliyat gününü bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın albümünde şarkı söylemek için ertelediğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzel, şunları söyledi:

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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

"BANA 'GEL' DEMESİ YETER"

Sinan Akçıl'ın bana 'Gel' demesi yeter, onunla çalışmam için. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim. Sinan Akçıl projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim.

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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

"BÜYÜK BİR OPERASYON DEĞİL"

Sevenlerim endişelenmesin, büyük bir operasyon değil. İleride büyük bir sıkıntı çıkmasın diye lenf bezlerimi alacaklar.

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İzel’den Sinan Akçıl için büyük fedakarlık! Ameliyatını erteledi

"15 YIL BEKLEDİM"

Sinan Akçıl'ın proje albümünde "Kararsızım" isimli şarkıyı seslendiren İzel, "15 yıl önce seslendirmek istediğim ancak yorumlayamadığım bir şarkıdır. Bu şarkıyı söylemek için 15 yıl bekledim. Bugün de koşa koşa bu proje için geldim çünkü şarkılar bana hayat veriyor. Bu projede olmasaydım çok üzülürdüm" şeklinde konuştu.