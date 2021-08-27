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Haberler Galeri Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

Sezonu zirvede kapatan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonu ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Yeni karakterlerin dahil olduğu dizide tüm dengeler alt üst olacak. Konağa yapılan saldırının ardından Demir'in ortadan kayboluşu, akıllarda bazı sorular oluşturdu. Peki, Demir Yaman öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 13:01
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Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? 3 sezondur atv ekranında perşembe geceleri seyircisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezonda neler olacağını merak eden izleyiciler, dizinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Sevda'yı öldürme şüphesiyle hapishaneye götürülen Demir, Fikret'in yardımıyla haspisten kaçtı. Konağa yapılan saldırının ardından Demir'in kayboluşu ile sona eren son bölüm izleyicide merak uyandırdı. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezon çekimleri Adana'da başladı. Dizi, dördüncü sezonunda da atv ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuracak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dördüncü sezon tarihi belli olunca ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

TÜM DEKORLAR YENİLENDİ

Kadroya katılan yeni oyuncuların yanı sıra, Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olarak inşa edilen tüm dekorlar hem yenilendi hem yeni dekorlar ilave edildi. İzleyiciyi de içinde yer alan oyuncuları da adeta dizinin geçtiği yıllara ışınlayan, özel üretim kostüm, dekor ve aksesuarlara bu sezon da büyük özen gösterildi. Yüzlerce yeni kostüm dikilirken, antikacılardan toplanan değerli eşyalar ve özel tasarım olarak üretilen mücevherlerle yine göz kamaştırıcı bir dünya yaratıldı.

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Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK

Üçüncü sezonunda art arda gelen sürprizleriyle izleyiciyi şoke eden dizinin dördüncü sezonunda Çukurova'ya çok konuşulacak iki yeni karakter geliyor! Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un (solda) hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'ya iddialı bir giriş yapacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Erkan Bektaş'ın (sağda) canlandırdığı Abdülkadir Keskin karakteri ise hikâyeye farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

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Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Yeni sezonda da devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile sezon finali yaptı. Demir'in Ümit'i konağa getirmesinin ardından başı beladan kurtulmaz. Annesini öldüren Ümit, suçu Demir'e atmakla tehdit eder. Ümit, yerleştiği konakta Demir'e, karnındaki çocuğunu tanıması için kâğıt imzalatır. Olaylar bununla da kalmayacaktır. Geçmişi yakasını bırakmayan Demir, kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulacaktır.