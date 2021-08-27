Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...

TÜM DEKORLAR YENİLENDİ

Kadroya katılan yeni oyuncuların yanı sıra, Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olarak inşa edilen tüm dekorlar hem yenilendi hem yeni dekorlar ilave edildi. İzleyiciyi de içinde yer alan oyuncuları da adeta dizinin geçtiği yıllara ışınlayan, özel üretim kostüm, dekor ve aksesuarlara bu sezon da büyük özen gösterildi. Yüzlerce yeni kostüm dikilirken, antikacılardan toplanan değerli eşyalar ve özel tasarım olarak üretilen mücevherlerle yine göz kamaştırıcı bir dünya yaratıldı.