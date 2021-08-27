28 Ağustos 2021, Cumartesi
Tüm dengeleri alt üst edecek! ATV Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterler...
Sezonu zirvede kapatan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonu ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Yeni karakterlerin dahil olduğu dizide tüm dengeler alt üst olacak. Konağa yapılan saldırının ardından Demir'in ortadan kayboluşu, akıllarda bazı sorular oluşturdu. Peki, Demir Yaman öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 13:01
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