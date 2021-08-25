26 Ağustos 2021, Perşembe
Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi ayrılık iddiaları dinmek bilmiyor. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından yeni ayrılıkların yaşanacağı iddia ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarında sona gelen Masumlar Apartmanı'nın hayranları kadroda yapılacak değişiklikleri merak ediyor. Önemli isimlerin kadroya dahil olması bekleniyor. Yapımcı ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2021 22:53
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