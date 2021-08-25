26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi ayrılık iddiaları dinmek bilmiyor. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından yeni ayrılıkların yaşanacağı iddia ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarında sona gelen Masumlar Apartmanı'nın hayranları kadroda yapılacak değişiklikleri merak ediyor. Önemli isimlerin kadroya dahil olması bekleniyor. Yapımcı ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 22:53
  • 1
  • 6
Masumlar Apartmanı’nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok. İlk ayrılık ufukta görüldü. O isimden sonra yer yerinden oynadı. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Hayranları kadrodan ayrılacak ve katılacak yeni isimleri yakından takip ediyor. Başrolünde; Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı dizinin kadrosunda köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Masumlar Apartmanı’nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

MENAJERİ AÇIKLADI...

Masumlar Apartmanı dizisinde ilk ayrılık Farah Zeynep Abdullah ile yaşanmıştı. Sosyal medyada Ezgi Mola'nın da diziden ayrılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak oyuncu ve menajeri tarafından yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

  • 3
  • 6
Masumlar Apartmanı’nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

İLK AYRILIK YAŞANMIŞTI...

Dizide başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah'ın süpriz ayrılığı hayranlarını şok etmişti. Dizinin takipçileri yeni ayrılık iddialarını yakından takip ediyor.

  • 4
  • 6
Masumlar Apartmanı’nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak yeni sezonun Eylül ayının ikinci haftasında ekranlarda olması bekleniyor.

  • 5
  • 6
Masumlar Apartmanı’nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...

FAHRİYE EVCEN İDDASI

Dizide Farah Zeynep Abdullah'dan boşalan koltuğa Fahriye Evcen'in geleceği iddia edlmişti. Ancak Evcen, konuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.