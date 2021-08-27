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Haberler Galeri Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin, yeni sezon paylaşımları büyük heyecan yaratmıştı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 19:20
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Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. En fazla izlenen diziler arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon paylaşımları heyecanla takip edildi. Oyuncuların paylaşımlarıda merakla takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

AŞK 101 2. SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Takipçilerinin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix'ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihi olarak 30 Eylül 2021'i duyurdu.

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Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

AŞK 101 OYUNCULARI

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni ise Ahmet Katıksız olacak. Dizinin başrollerinde ise Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu'nu (Kemal) yer alacak.

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Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU NE?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.

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Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.