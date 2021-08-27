Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. En fazla izlenen diziler arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon paylaşımları heyecanla takip edildi. Oyuncuların paylaşımlarıda merakla takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...