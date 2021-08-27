28 Ağustos 2021, Cumartesi
Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin, yeni sezon paylaşımları büyük heyecan yaratmıştı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 19:20
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