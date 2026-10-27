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Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hayatta kalabilmek için biyolojik babasını bulmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklanan annesi, ifadesinde ilk kez bir isim verirken merakla beklenen DNA testi sonucu, Müge Anlı'nın canlı yayınında açıklandı.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 1

Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majörün en ağır türüyle mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayata tutunabilmek ve ihtiyaç duyduğu ilik nakline kavuşabilmek için biyolojik babasını arıyordu. Milyonları duygulandıran Hamid'in dosyasında bugün kritik bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 2

BİYOLOJİK BABASI BELLİ OLDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucu, stüdyoda heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Rapora göre, Hamid'in annesi Nihal Beyit'in gözaltındayken işaret ettiği kişinin, genç adamın biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu açıklandı.

MÜGE ANLI'DA BİYOLOJİK BABASINI ARAYAN HAMİD YORULMAZ DOSYASINDA YENİ GELİŞME!
Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 3

"TEK İSTEĞİMİZ HAYATA TUTUNMASI"

Hamid'in dedesi Tevfik Bey ise "Hamid yine bizim evladımız. Ancak babasını da bulsun, biyolojik babasının kim olduğunu öğrensin. Hiçbir evlat sahipsiz kalmasın. Biz de her zaman onun yanında olmaya, maddi ve manevi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 4

BABASININ RESMİNİ İLK KEZ GÖRDÜ

DNA testi sonucunun açıklanmasının ardından Hamid Yorulmaz, canlı yayında biyolojik babasının fotoğrafını ilk kez gördü.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 5

NELER OLMUŞTU?

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayatını tehdit eden Akdeniz anemisi nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilik nakli için biyolojik babasını arıyordu. Genç adamın yaşam mücadelesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti.

Yıllarca kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarmak için annesi Nihal Beyit'ten yardım istemişti.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 6

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Ancak Nihal Beyit, oğlunun biyolojik babasının kimliğini açıklamak yerine mahkeme yolunu işaret etmişti. Programda yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 7

Mahkemenin verdiği kararla Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 8

Soruşturma kapsamında Nihal Beyit'in işaret ettiği ve Hamid'in biyolojik babası olabileceği belirtilen kişi de jandarma ve savcılıkta ifade vermişti. Söz konusu kişi, Müge Anlı'nın canlı yayınına katılarak Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadığını anlatmıştı.

Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı? 9

Hamid'in biyolojik babası olup olmadığını bilmediğini belirten kişi, DNA testi vermeye hazır olduğunu söylemişti. İlişkinin yaşandığı dönemde görüşmelerinin alkollü bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden kişi, Nihal Beyit'in kendisine hamile olduğundan söz etmediğini de dile getirmişti.

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