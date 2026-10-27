Müge Anlı’da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid’in biyolojik babası kim çıktı?

Hayatta kalabilmek için biyolojik babasını bulmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklanan annesi, ifadesinde ilk kez bir isim verirken merakla beklenen DNA testi sonucu, Müge Anlı'nın canlı yayınında açıklandı.

Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majörün en ağır türüyle mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayata tutunabilmek ve ihtiyaç duyduğu ilik nakline kavuşabilmek için biyolojik babasını arıyordu. Milyonları duygulandıran Hamid'in dosyasında bugün kritik bir gelişme yaşandı.

BİYOLOJİK BABASI BELLİ OLDU Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucu, stüdyoda heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Rapora göre, Hamid'in annesi Nihal Beyit'in gözaltındayken işaret ettiği kişinin, genç adamın biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu açıklandı. MÜGE ANLI'DA BİYOLOJİK BABASINI ARAYAN HAMİD YORULMAZ DOSYASINDA YENİ GELİŞME!

"TEK İSTEĞİMİZ HAYATA TUTUNMASI" Hamid'in dedesi Tevfik Bey ise "Hamid yine bizim evladımız. Ancak babasını da bulsun, biyolojik babasının kim olduğunu öğrensin. Hiçbir evlat sahipsiz kalmasın. Biz de her zaman onun yanında olmaya, maddi ve manevi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

BABASININ RESMİNİ İLK KEZ GÖRDÜ DNA testi sonucunun açıklanmasının ardından Hamid Yorulmaz, canlı yayında biyolojik babasının fotoğrafını ilk kez gördü.