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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! Kabusu yaşadılar Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! Kabusu yaşadılar
Geçtiğimiz yıl evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, oğulları Kuzey'in doğmasının ardından doğa içinde yaşamaya başlamıştı. İstanbul'dan uzakta, orman içinde bir ev kiralayan çift, korku dolu anlar yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. 3 itfaiye ekibi yangına müdahale ederken ikinci bebeklerini bekleyen çift korku dolu anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 11:01
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Geçen yıl evlenen çift, oğulları Kuzey dünyaya geldikten sonra doğa ile iç içe yaşama hayallerini gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi nedeniyle İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı.
Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.
Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı.
İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı: