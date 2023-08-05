Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

Tuğçe Tayfur'un dava açtığı eski nişanlısı Burak Kalfa hakkındaki iddialara ve şikayetlere bir yenisi daha eklendi. Tuğçe Tayfur'un darp, şantaj ve psikolojik şiddet iddialarıyla şikayetçi olduğu Kalfa'yı bu kez de iş insanı Ali Özdemir, adalete ihbar etti. "O adam benim hayatımı mahvetti" diyen Özdemir, "Oğlumun gittiği okulun önünden görüntülü arayarak 'Oğlunu alacağız ve bir daha onu göremeyeceksin' dedi. 'Eğer yarın notere gidip, haklarını bana devretmezsen, aileni öldürürüm' diye beni tehdit etti. Gasp, tehdit ve alıkoyma suçlarından kendisini savcılığa şikayet ettim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...