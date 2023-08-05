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Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

Tuğçe Tayfur'un dava açtığı eski nişanlısı Burak Kalfa hakkındaki iddialara ve şikayetlere bir yenisi daha eklendi. Tuğçe Tayfur'un darp, şantaj ve psikolojik şiddet iddialarıyla şikayetçi olduğu Kalfa'yı bu kez de iş insanı Ali Özdemir, adalete ihbar etti. "O adam benim hayatımı mahvetti" diyen Özdemir, "Oğlumun gittiği okulun önünden görüntülü arayarak 'Oğlunu alacağız ve bir daha onu göremeyeceksin' dedi. 'Eğer yarın notere gidip, haklarını bana devretmezsen, aileni öldürürüm' diye beni tehdit etti. Gasp, tehdit ve alıkoyma suçlarından kendisini savcılığa şikayet ettim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:53
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Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında çok önemli iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda Tayfur, eski nişanlısı tarafından şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bu sefer de işadamı Ali Özdemir kendisini gasp, tehdit ve iş yerinde alıkoyma iddiasıyla Burak Kalfa hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özdemir, yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı. İşte o yazı…

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Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

"HAYATIM KARARDI"

Özdemir, "Kalfa yüzünden çok zor günler yaşadım" diyerek şunları söyledi:

"Pandemide bir ürün geliştirdim. Ürünüm Türk Patent Tasarım Enstitüsü tarafından adıma tescil edilmiştir. Dezenfektan makinesi olan bu ürün, birçok televizyon kanalına da haber olmuştur.

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Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

Daha önce hiç tanımadığım Burak Kalfa, yanında 2 kişiyle birlikte 17 Temmuz 2020'de fabrikama geldi, 'Bu ürün bana ait, sattığın tüm ürünlerin bedelini bana ödeyeceksin' dedi. Ben de Türk Patent Enstitüsü'nün de içinde yer aldığı belgeleri göstererek, 'Bu ürünün üretim ve satma hakkı bana ait' dedim.

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Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

Kendisi de başka bir ürün yapmış ama benimkiyle hiçbir alakasının olmadığını ona anlattım. 'Bana şirketinden hisse ve istediğim parayı vermezsen bunun bedelini canınla ödersin' diyerek beni tehdit etti ve 'Seninle yarın hesaplaşacağız' dedi. Ertesi gün yanıma, 2 kardeşiyle geldi.

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Tuğçe Tayfur’un dava açtığı Burak Kalfa hakkında korkunç iddialar! İş insanı Ali Özdemir yaşadıklarını anlattı: O bir suç makinesi!

"TEHDİTLERİNE BOYUN EĞDİM"

Beni 'Eğer yarın notere gidip, haklarını bana devretmezsen, şirketin paralarını vermezsen aileni öldürürüm' diye tehdit etti. Ben de 'Yarın gel, konuşalım' dedim.