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Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar'da canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evliliği sonrası ekranlara veda etmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan sosyetik isim, lüks yaşantısıyla da adından söz ettirdi. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:35
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Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle büyük beğeni toplayan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evliliğin ardından ekranlara veda etti.

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Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özilhan, lüks yaşamıyla da dikkat çekti.

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Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor

Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını 500 bin lira ödeyerek spor salonuna çevirdi. Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donattı.

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Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor

Villanın alt katına buhar odası ve sauna da yaptıran Özilhan, spor yaptıkları alanın yalıtımı ve havalandırması için de hiçbir masraftan kaçınmadığı biliniyor.

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Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor

Yasemin Özilhan'ın süper lüks evinin içi ise görenleri hayran bıraktı.