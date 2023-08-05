05 Ağustos 2023, Cumartesi
Yasemin Özilhan’ın ultra lüks evi olay oldu! Her ayrıntısında servet yatıyor
Bir döneme damgasını vuran Doktorlar'da canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evliliği sonrası ekranlara veda etmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan sosyetik isim, lüks yaşantısıyla da adından söz ettirdi. Kızları Emine, Ela ve evcil hayvanlarıyla boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 05.08.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:35
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