05 Ağustos 2023, Cumartesi
Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi
Nilperi Şahinkaya Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle bir araya gelince tepkilerin odağı haline geldi. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı fotoğrafta yer alan Şahinkaya sosyal medyada linç edilmesinin ardından sessizliğini bozdu. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o açıklaması...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 09:30
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