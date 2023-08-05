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Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi

Nilperi Şahinkaya Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle bir araya gelince tepkilerin odağı haline geldi. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı fotoğrafta yer alan Şahinkaya sosyal medyada linç edilmesinin ardından sessizliğini bozdu. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 09:30
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Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi

Nilperi Şahinkaya, son dönemde mahkemelik olduğu meslektaşı Burak Deniz ile magazin gündeminde yer almıştı.

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Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi

İkilinin arasındaki dava çok konuşulurken ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu.

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Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi

17 yaşındaki Münevver Karabulut'u İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz veren Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

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Nilperi Şahinkaya’ya Cem Garipoğlu tepkisi! Fotoğrafı isyan ettirdi

Bunun üzerine sosyal medyada açıklama yapan Nilperi Şahinkaya, çektiği bir videoyu Instagram'da yayınladı.