28 Ağustos 2023, Pazartesi
Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuş, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Muhammet Aydın ile sürpriz bir aşka yelken açan Tayfur hemen ardından yıldırım nikahı kıymıştı. Taze gelin 'sahte evlilik' iddialarıyla ilgili olay açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 28.08.2023 16:40
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