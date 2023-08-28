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Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuş, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Muhammet Aydın ile sürpriz bir aşka yelken açan Tayfur hemen ardından yıldırım nikahı kıymıştı. Taze gelin 'sahte evlilik' iddialarıyla ilgili olay açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 16:40
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Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

Geçtiğimiz haftalarda Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklayan ve eski nişanlısı ile davalık olan Tuğçe Tayfur, sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Tayfur, Muhammet Aydın ile kısa süreli birlikteliğini jet hızıyla nikah masasına taşıdı.

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Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

EŞİ İLE GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Sosyal medyada ismini Tuğçe Aydın olarak değiştiren şarkıcı, eşi ile yaptığı paylaşıma eşini etiketleyemediğini çünkü Instagram'ı olmadığını söyledi ve ekledi "Çünkü evli adamın Instagram'ı olmaz"

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Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

Eşi Aydın'ın ticaretle uğraştığını ve dört ay önce tanıştıklarını söyleyen Tayfur "Eşimin iki kızı var. Hamile değilim ama çocuk düşünüyorum" demişti.

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Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

"BUNU YAPMAZSAM İÇİMDE KALIRDI"

Aşk evliliği yaptığını söyleyen şarkıcı Tuğçe Tayfur, e-Devlet'te değişen soyadını gösterdiği bir fotoğrafı da "Aslan kocacığım" şarkısı ekleyerek "Bunu yapmazsam içimde kalırdı" notunu düşmüştü. Tuğçe Tayfur'un paylaşımına eklediği şarkı sosyal medya kısa sürede gündem oldu.

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Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

Son olarak Tuğçe Tayfur, bugün sosyal medya hesabından evliliğinin sahte olduğunu iddia eden sahte hesaplar ile ilgili konuştu. İşte Tuğçe Tayfur'un o açıklaması...

"Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyormuş bazı magazin profillerine :) ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu, Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş… İnandığım ne varsa gidiyordu elimden, güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyordu bana yaşatılanlar…