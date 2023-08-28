Tuğçe Tayfur’dan iddialara görüntülü yanıt! “İğrenç oyunlar kurdular”

Son olarak Tuğçe Tayfur, bugün sosyal medya hesabından evliliğinin sahte olduğunu iddia eden sahte hesaplar ile ilgili konuştu. İşte Tuğçe Tayfur'un o açıklaması...

"Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyormuş bazı magazin profillerine :) ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu, Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş… İnandığım ne varsa gidiyordu elimden, güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyordu bana yaşatılanlar…