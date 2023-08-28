Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: “Kumarı benden çok sevdi”

Esin Övet ve Timuçin Güner'in Youtube'da yayınlanan programına konuk olan ünlü model şoke eden açıklamalara imza attı.

Serdar'a gençliğimi verdim diyen Loughnan şu ifadeleri kullandı:

Evliyken benim hakkımda güzel konuşuyordu. Boşandıktan sonra kötü konuşmaya başladı. Anlaşarak boşandık ve eski kocamın avukatıyla yürüttük bu süreci. Ben bir şey istemedim. 8 senemi paylaştım, ben onun karısıydım kocam gibi baktım.