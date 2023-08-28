28 Ağustos 2023, Pazartesi
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: Kumarı benden çok sevdi
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini sonunda bozdu. Eski eşinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara bugüne kadar sessiz kalan ünlü model, boşanma kararını nasıl aldığından çocuk sahibi olmak istememe nedenine kadar pek çok konu hakkında konuştu. İşte Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç açıklamaları...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 14:33
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27