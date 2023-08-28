28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: Kumarı benden çok sevdi

Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: Kumarı benden çok sevdi

Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini sonunda bozdu. Eski eşinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara bugüne kadar sessiz kalan ünlü model, boşanma kararını nasıl aldığından çocuk sahibi olmak istememe nedenine kadar pek çok konu hakkında konuştu. İşte Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 14:33
  • 1
  • 27
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: “Kumarı benden çok sevdi”

Serdar Ortaç'la 19 yaşındayken tanışan ve 2014 yılında da nikah masasına oturan Chloe Loughnan evliliği boyunca zor günler yaşamış, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında Ortaç'la yollarını ayırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: “Kumarı benden çok sevdi”

Ülkesi İrlanda ve Türkiye arasında mekik dokuyan Loughnan, Ortaç'ın kendisi için yaptığı kötü yorumlara ilk kez cevap verdi.

  • 3
  • 27
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: “Kumarı benden çok sevdi”

Esin Övet ve Timuçin Güner'in Youtube'da yayınlanan programına konuk olan ünlü model şoke eden açıklamalara imza attı.

Serdar'a gençliğimi verdim diyen Loughnan şu ifadeleri kullandı:

Evliyken benim hakkımda güzel konuşuyordu. Boşandıktan sonra kötü konuşmaya başladı. Anlaşarak boşandık ve eski kocamın avukatıyla yürüttük bu süreci. Ben bir şey istemedim. 8 senemi paylaştım, ben onun karısıydım kocam gibi baktım.

  • 4
  • 27
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: “Kumarı benden çok sevdi”

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTIK

Türkiye'de klip çekiminde tanıştık. Onun klibinin çekiminde... Önce ben tanışmak, konuşmak istemedim ama zamanla hem Türkiye'ye hem de adama (Serdar) aşık oldum.

  • 5
  • 27
Chloe Loughnan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: “Kumarı benden çok sevdi”

İlk önce arkadaştık, yemeğe çıkıyorduk zamanla alıştım daha sonra da aşık oldum. Yaş farkı vardı ama aşık olunca böyle şeyleri düşünmüyorsun. Evliliğim boyunca da yaş farkını hissetmedim. Aramızdaki yaş farkı için yapılan yorumları çirkin buluyorum.