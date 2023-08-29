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Haberler Galeri Arzum Onan'dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ'dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

Arzum Onan'dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ'dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği mayıs ayında tek celsede bitti. El ele geldikleri mahkemeden yine el ele ayrılan çift ayrılık nedeniyle ilgili sessizliklerini korumuştu. Boşanma sonrası Arzum Onan arkadaşlarıyla moral tatiline çıkarken, Aslantuğ'un saçı sakalı birbirine karışmış hali dikkat çekmişti. Ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih eden Aslantuğ, ilk defa açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 09:39
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Arzum Onan’dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirdi.

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Arzum Onan’dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

El ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, gazetecilere açıklama yapmaktan kaçmış ve sessizliklerini korumuştu.

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Arzum Onan’dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

Ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih eden Onan ve Aslantuğ, sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü.

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Arzum Onan’dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

MEHMET ASLANTUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

İhanet iddialarının yeniden gündeme gelmesinin ardından Mehmet Aslantuğ, ilk defa açıklama yaptı.

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Arzum Onan’dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması: Kimseyi yanıltmadım

İLK KEZ BU KADAR AÇIK AÇIK KONUŞTU

Mehmet Aslantuğ, 'Bunu kadınlarımız için yapıyorum...' diyerek boşanmayla ilgili ilk kez açık açık konuştu.