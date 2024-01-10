10 Ocak 2024, Çarşamba
Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!
Yaklaşık 6 ay önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'dan kısa süre sonra bebek haberi gelmişti. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla heyecanlarını sevenleriyle paylaşan ikili, daha sonrasında ise ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Tayfur'un eşi Aydın, ayrılık iddialarına noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:51
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7