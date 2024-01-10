Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

"HERKES BİLİR BİRBİRİMİZ İÇİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUMUZU"

Tayfur'un ultrason görüntüsünü paylaşıp; "Hadi tahminler gelsin. Kız mı erkek mi? Bu hafta öğreniyoruz artık. Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki benim Efo'm var, o yüzden bir de kız olsa fena olmaz. Ama Muhammet'in de kızı var, ona da bir erkek olsa fena olmaz. Bunlar tabii ki espri. Allah sağlıkla gelmesini nasip etsin. Ama siz yine yazın tahminleri" diyerek takipçilerine seslendiği gönderisine yorum yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı: