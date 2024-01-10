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Haberler Galeri Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

Yaklaşık 6 ay önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'dan kısa süre sonra bebek haberi gelmişti. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla heyecanlarını sevenleriyle paylaşan ikili, daha sonrasında ise ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Tayfur'un eşi Aydın, ayrılık iddialarına noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:51
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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, yaklaşık 6 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

Sık sık mutluluk pozları paylaşan ikiliden kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkıp tüm fotoğraflarını silen ikili boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

Bu iddiaları yalanlayan çiftten Muhammet Aydın, boşanma söylentilerinin hala devam etmesine isyan etti.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan iddialara isyan etti: Bir ömür Sivas gelini olarak yaşayacak!

"HERKES BİLİR BİRBİRİMİZ İÇİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUMUZU"

Tayfur'un ultrason görüntüsünü paylaşıp; "Hadi tahminler gelsin. Kız mı erkek mi? Bu hafta öğreniyoruz artık. Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki benim Efo'm var, o yüzden bir de kız olsa fena olmaz. Ama Muhammet'in de kızı var, ona da bir erkek olsa fena olmaz. Bunlar tabii ki espri. Allah sağlıkla gelmesini nasip etsin. Ama siz yine yazın tahminleri" diyerek takipçilerine seslendiği gönderisine yorum yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı: