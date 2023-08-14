14 Ağustos 2023, Pazartesi
Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmuştu. İlişkisi süresince psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Tayfur geçirdiği zor günlerin ardından aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyuran Tayfur'dan sürpriz bir hamle geldi. Kısa sürede evlilik kararı alan Tayfur, yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile yıldırım nikahı kıydı. Gelinlikli fotoğraflarını yayınlayan şarkıcının ilk hamlesi de soyadını değiştirmek oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 15:59
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