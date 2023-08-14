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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmuştu. İlişkisi süresince psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Tayfur geçirdiği zor günlerin ardından aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyuran Tayfur'dan sürpriz bir hamle geldi. Kısa sürede evlilik kararı alan Tayfur, yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile yıldırım nikahı kıydı. Gelinlikli fotoğraflarını yayınlayan şarkıcının ilk hamlesi de soyadını değiştirmek oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 15:59
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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

Eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla dava açan Tuğçe Tayfur, sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

Kısa sürede evlilik kararı alan Tayfur, jet hızıyla nikah masasına oturdu.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

Yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile yıldırım nikahı kıyan Tayfur nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

O paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Tuğçe Tayfur'a tebrik mesajları geldi.

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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

"ALLAH İÇİN SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Nikah töreninden kareler paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, "Ciddi bir şeler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Tayfur'un ilk işi sosyal medyada soyadını 'Aydın' olarak değiştirmek oldu.