Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın yıldırım nikahıyla evlendi! İlk hamlesi şaşırttı

"ALLAH İÇİN SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Nikah töreninden kareler paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, "Ciddi bir şeler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Tayfur'un ilk işi sosyal medyada soyadını 'Aydın' olarak değiştirmek oldu.