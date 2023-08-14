Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası oğlu Can ve kız arkadaşıyla tatile çıkan Arzum Onan paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Mehmet Aslantuğ'un son hali şoke etti. Bozcaada tatilinde olan oyuncu saç sakal karışmış imajıyla dikkat çekti. Tatil pozlarını paylaşan Aslantuğ paylaşımına düştüğü notla sosyal medyada gündeme geldi.