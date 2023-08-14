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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası oğlu Can ve kız arkadaşıyla tatile çıkan Arzum Onan paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Mehmet Aslantuğ'un son hali şoke etti. Bozcaada tatilinde olan oyuncu saç sakal karışmış imajıyla dikkat çekti. Tatil pozlarını paylaşan Aslantuğ paylaşımına düştüğü notla sosyal medyada gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:53
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Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Sanat dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği, mayıs ayında tek celsede bitti.

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Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Boşanma sonrası arkadaşlarıyla moral tatiline çıkan Arzum Onan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Şimdilerde oğlu Can ve kız arkadaşı Lal ile tatilde olan güzel oyuncudan son olarak 'uğurlama' pozu geldi.

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Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Arzum Onan tatilden karelerini "Güneşi uğurluyoruz" notuyla paylaştı.

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Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la ayrılığı sonrası tanınmaz hale geldi! Notu dikkat çekti

Onan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.