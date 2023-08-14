Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

Kuruluş Osman dizisinde gösterdiği başarılı performansla yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, sosyal medyada yayılan görüntü sonrası isyan etti. Model Angelina Michelle Burak Özçivit ile facetime yaptığını iddia ederek photoshop uyguladığı bir kareyi yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Özçivit cephesinden yanıt gecikmedi. İşte Burak Özçivit'in olup bitene isyan ettiği o paylaşım...