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Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

Kuruluş Osman dizisinde gösterdiği başarılı performansla yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, sosyal medyada yayılan görüntü sonrası isyan etti. Model Angelina Michelle Burak Özçivit ile facetime yaptığını iddia ederek photoshop uyguladığı bir kareyi yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Özçivit cephesinden yanıt gecikmedi. İşte Burak Özçivit'in olup bitene isyan ettiği o paylaşım...

Giriş Tarihi: 14.08.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 16:31
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Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017'de Fahriye Evcen ile nikah masasına oturdu.

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Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı oldu. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

İki çocuk babası Özçivit, son olarak ise model Angelina Michelle'nin paylaşımıyla gündem oldu.

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Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

Sosyal medya hesabında yayınladığı cüretkar pozlarıyla tanınan model, Burak Özçivit ile Facetime yaptığını iddia ederek photoshop uyguladığı bir kareyi sosyal medyada yayınladı.

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Photoshoplu görüntüler Burak Özçivit’i isyan ettirdi: Bizi rahat bırakın

Angelina Michelle'nin kısa sürede gündem olan paylaşıma "I love Türkiye" yazması dikkat çekti.