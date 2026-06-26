Ölmeden 1 ay önce cenazesini rüyasında gördü! Selma Konak’tan kahreden Volkan Konak itirafı

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak'ın vefatının üzerinden geçen bir yılın ardından eşi Selma Konak katıldığı YouTube programında eşine olan özlemi ve yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi. Konak, sanatçının kaybından sadece bir ay önce onun cenazesini rüyasında gördüğünü itiraf etti. "Ona söyleyemedim" diyerek yürekleri sızlatan Selma Konak'ın, "Hala atletiyle uyuyorum" sözleri ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği bir konser sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata veda etmişti. Sanat dünyasını yasa boğan bu beklenmedik kaybın ardından, eşi Selma Konak yaşadığı büyük acıyı ve bilinmeyenleri ilk kez paylaştı.

SELMA KONAK O ACI GÜNÜ İLK KEZ ANLATTI Emel Özuğur'un YouTube kanalına konuk olan Selma Konak, hastanede yaşadığı o zor anları şu ifadelerle dile getirdi: "Hastanede açtırdım. 'Ben yüzünü görmek istiyorum' dedim. Çok kötüydü. Tabutun üzerinde Volkan Konak yazıyordu. Bu sefer bağırmaya başladım. 'Senin ismin buraya mı yazılacaktı, senin ismin billboardlara yazılan Volkan Konak buraya, tahtanın üzerine mi yazılacaktı' dedim."

"HÂLÂ ATLETİYLE UYUYORUM" Eşine olan özlemini ifade eden Selma Konak, sanatçının eşyalarına sıkı sıkıya tutunduğunu belirterek, "Ben hâlâ atletiyle uyurum. Yıkamadım, yastığımın altına koyar yatarım. Kendimi böyle daha güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"CENAZESİNİ RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM" Konak'ın en çarpıcı ve acı itirafı ise gördüğü rüya oldu. Eşinin vefatından bir ay önce kötü bir rüya gördüğünü söyleyen Selma Konak, bu durumu Volkan Konak'a söyleyemediğini belirtti: "Volkan'ın cenazesini bir ay önce rüyamda gördüm. Ona söyleyemedim"