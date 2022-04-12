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Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilirken açılan soruşturma sonrası şarkıcıdan açıklama gelmişti. Kendisine saplantılı olan bir kişinin iftira attığını söyleyen Özerk, ihbarı yapan kişinin 7 yıldır peşinde olduğunu ileri sürmüştü. Günlerce konuşulan ve gündeme bomba gibi düşen davada flaş gelişme yaşandı. Özerk sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile saplantılı hayranının aldığı cezayı duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:50
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Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Çiftlik Bank' ile binlerce vatandaşı dolandıran 'Tosuncuk'un paralarını akladığı öne sürülmüştü.

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Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edilmişti.

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Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

MASAK'ın incelemeleri sonucunda şarkıcının şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, raporun ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Şirketin kara para akladığına dair iddiaların, vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtilen rapor, Özerk'in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

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Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınlamıştı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: