Tuğba Özerk’in ‘Tosuncuk’ davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilirken açılan soruşturma sonrası şarkıcıdan açıklama gelmişti. Kendisine saplantılı olan bir kişinin iftira attığını söyleyen Özerk, ihbarı yapan kişinin 7 yıldır peşinde olduğunu ileri sürmüştü. Günlerce konuşulan ve gündeme bomba gibi düşen davada flaş gelişme yaşandı. Özerk sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile saplantılı hayranının aldığı cezayı duyurdu.