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Özge Ulusoy'un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! "Yazık etmişsin kendine"

Estetikle yaşadığı değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, bu kez takipçilerini ikiye böldü. Her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini, sadece dolgu ve botoks yaptırdığını söyleyen ünlü model, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıkladı. Bu kez güzellik kraliçesi seçildiği 2003 yılına ait fotoğrafını paylaşan Ulusoy'a "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorumları yağdı. Öte yandan Özge Ulusoy'un estetiksiz hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 11:30
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Özge Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! Yazık etmişsin kendine

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın diline düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! Yazık etmişsin kendine

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

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Özge Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! Yazık etmişsin kendine

"Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyen Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu itiraf etmişti.

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Özge Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! Yazık etmişsin kendine

Uzun yıllardır modellik yapan ve şimdilerde sunuculuk da yapan Özge Ulusoy'un son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

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Özge Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! Yazık etmişsin kendine

Özge Ulusoy son olarak, güzellik kraliçesi seçildiği 2003'e ait fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.