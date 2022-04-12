Özge Ulusoy'un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! "Yazık etmişsin kendine"

Estetikle yaşadığı değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, bu kez takipçilerini ikiye böldü. Her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini, sadece dolgu ve botoks yaptırdığını söyleyen ünlü model, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıkladı. Bu kez güzellik kraliçesi seçildiği 2003 yılına ait fotoğrafını paylaşan Ulusoy'a "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorumları yağdı. Öte yandan Özge Ulusoy'un estetiksiz hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetiksiz hali...