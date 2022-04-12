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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

Geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yılmaz, eski sevgilisi ile evinin havuzunda çekilmiş fotoğrafları için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. "Özel hayatım ihlal edildi" diyen komedyenin evinde jandarma ekiplerince incelemeler yapıldı. Mahkeme kararını verdi.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:27
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın yazlığında havuzdayken görüntülenmişti.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

Komedyen, bahçesinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

JANDARMA İNCELEME YAPTI

Yılmaz, dilekçesinde evinin uzak, bahçesinin ise ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyenlerin düzenek kurarak, objektifle özel hayatını görüntülediğini belirtmişti. savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde incelemeler yapıldı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Evin havuzunun etraftan çıplak gözle görülebilmesine imkan olduğuna dair rapor verildi.