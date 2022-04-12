Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden kötü haber

Geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yılmaz, eski sevgilisi ile evinin havuzunda çekilmiş fotoğrafları için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. "Özel hayatım ihlal edildi" diyen komedyenin evinde jandarma ekiplerince incelemeler yapıldı. Mahkeme kararını verdi.