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Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tuğba Özay, 10 yıllık köpeği Herkül'ün kaybıyla büyük bir yıkım yaşadı. Acısını duygusal sözlerle dile getiren ünlü şarkıcı, sakinleştirici iğnelerle ayakta durduğunu açıkladı.

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 1

Ünlü model ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 yıldır birlikte olduğu köpeği Herkül'ün hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından patili dostuna veda eden Özay, birlikte geçirdikleri yılları ve unutamadığı anıları duygusal ifadelerle anlattı. Ünlü isim, yaşadığı kaybın ardından sakinleştirici iğnelerle ayakta durabildiğini açıkladı.

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 2

10 YILLIK DOSTUNA DUYGUSAL VEDA

Herkül'ü henüz yavruyken sahiplendiğini belirten Tuğba Özay, yıllar boyunca ayrılmaz bir parçası olan köpeğiyle yaşadığı özel anıları takipçileriyle paylaştı. Ona duyduğu sevgiyi dile getiren Özay, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım oğlum, aşkım, bebeğim, canımın içi, balım, akıl küpüm, can dostum, yoldaşım… Herkül'üm… 10 yıl boyunca benim canım, kanım, bağım oldun. En çok sen sevdin beni. En çok sen korudun."

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 3

Herkül ile ormanlarda yürüyüşe çıktıklarını, birlikte oyunlar oynadıklarını ve geceleri bahçede yıldızların altında uyuduklarını anlatan Özay, köpeğiyle paylaştığı anıların kendisi için her zaman çok özel kalacağını ifade etti.

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 4

"SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNELERLE AYAKTA DURUYORUM"

Köpeğinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımında yaşadığı acının boyutunu da gözler önüne serdi. Ünlü isim, duygusal mesajında şu sözlere yer verdi:

"Dün akşamdan beri dünyam yıkıldı yeniden. Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum. Biliyorum, babacığım karşıladı seni. Ve biliyorum, ruhun hep bizimle olacak."

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 5

"UMARIM SANA LAYIK BİR ANNE OLABİLMİŞİMDİR"

Herkül'ü ailesinin bir üyesi ve evladı olarak gören Özay, köpeğinin hatırasını yaşatmaya devam edeceğini belirtti. Tuğba Özay, 10 yıllık yol arkadaşına veda ettiği mesajını sevgi ve özlem dolu sözlerle tamamladı.

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 6

Köpeğine duyduğu bağlılığı dile getiren ünlü isim, paylaşımının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Umarım sana layık bir anne olabilmişimdir 10 yıl boyunca. Seni çok ama çok seviyorum biricik oğlum. Herkül'lerin Herkül'ü, Herkül Çiftliğin Gülü! Hoşça kal duygusal, güçlü, kibar, karakterli, onurlu oğlum! Seni bin kişiye değişmem. Elbet bir gün kavuşacağız sonsuzluk ülkesinde… Ve hiç ayrılmayacağız, yaşayacağız hep birlikte."

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 7

Köpeğine duyduğu bağlılığı dile getiren ünlü isim, paylaşımının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Umarım sana layık bir anne olabilmişimdir 10 yıl boyunca. Seni çok ama çok seviyorum biricik oğlum. Herkül'lerin Herkül'ü, Herkül Çiftliğin Gülü! Hoşça kal duygusal, güçlü, kibar, karakterli, onurlu oğlum! Seni bin kişiye değişmem. Elbet bir gün kavuşacağız sonsuzluk ülkesinde… Ve hiç ayrılmayacağız, yaşayacağız hep birlikte."

Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti 8

Tuğba Özay'a hem takipçilerinden hem de sanatçı dostlarından başsağlığı mesajları geldi.

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