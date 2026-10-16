Tuğba Özay’ın 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti

Tuğba Özay, 10 yıllık köpeği Herkül'ün kaybıyla büyük bir yıkım yaşadı. Acısını duygusal sözlerle dile getiren ünlü şarkıcı, sakinleştirici iğnelerle ayakta durduğunu açıkladı.

Ünlü model ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 yıldır birlikte olduğu köpeği Herkül'ün hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından patili dostuna veda eden Özay, birlikte geçirdikleri yılları ve unutamadığı anıları duygusal ifadelerle anlattı. Ünlü isim, yaşadığı kaybın ardından sakinleştirici iğnelerle ayakta durabildiğini açıkladı.

10 YILLIK DOSTUNA DUYGUSAL VEDA Herkül'ü henüz yavruyken sahiplendiğini belirten Tuğba Özay, yıllar boyunca ayrılmaz bir parçası olan köpeğiyle yaşadığı özel anıları takipçileriyle paylaştı. Ona duyduğu sevgiyi dile getiren Özay, veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Canım oğlum, aşkım, bebeğim, canımın içi, balım, akıl küpüm, can dostum, yoldaşım… Herkül'üm… 10 yıl boyunca benim canım, kanım, bağım oldun. En çok sen sevdin beni. En çok sen korudun."

Herkül ile ormanlarda yürüyüşe çıktıklarını, birlikte oyunlar oynadıklarını ve geceleri bahçede yıldızların altında uyuduklarını anlatan Özay, köpeğiyle paylaştığı anıların kendisi için her zaman çok özel kalacağını ifade etti.

"SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNELERLE AYAKTA DURUYORUM" Köpeğinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımında yaşadığı acının boyutunu da gözler önüne serdi. Ünlü isim, duygusal mesajında şu sözlere yer verdi: "Dün akşamdan beri dünyam yıkıldı yeniden. Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum. Biliyorum, babacığım karşıladı seni. Ve biliyorum, ruhun hep bizimle olacak."