Çocukların fotoğrafları ve videoları söz konusu olduğunda mahremiyet meselesini de görmezden gelemeyiz. Çocuk büyüdüğünde belki de o görüntülerinden rahatsız olacak, bunların yayımlanmasını istemeyecek. Yetkililer bu kez seyirci kalmamalı. Burada, Antalya'da düzenleneceği belirtilen organizasyonun geçmişteki yarışmayla aynı organizatörlere ait olup olmadığı, 2007'deki olayla kurumsal bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ve yeni etkinliğin hangi kurallarla düzenleneceği de açıklığa kavuşmalı. İsim benzerliği, tek başına aynı organizasyonun devam ettiğini kanıtlamaz.

ÇOCUKLARI TAÇLANDIRMAK DEĞİL, KORUMAK GEREK

Ancak geçmişte aynı isim ailesiyle anılan bir çocuk güzellik yarışmasının soruşturma konusu olması, bugün yapılacağı belirtilen etkinlik için ciddi bir inceleme ve şeffaflık ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Tuhaf tuhaf işler de hep Antalya'da oluyor gibi geliyor. Antalya Valiliği, ilgili yerel makamlar ve çocuk koruma alanında görevli kurumlar; organizasyonun yaş gruplarını, kıyafet kurallarını, sahne düzenini, görüntülerin kullanımını ve çocukların güvenliğine ilişkin önlemlerini incelemeli.

Çocukların bedenleri, görüntüleri ve özgüvenleri üzerinden kurulan her türlü ticari düzen sorgulanmalı. Gerekirse bu yarışmanın yapılması engellenmeli. Çocukları taçlandırmak yerine onları koruyalım. Zaten bu tür yarışmalar dünyanın pek çok ülkesinde yasak!"