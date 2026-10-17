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Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa, Belçika ve Rusya gibi pek çok ülkede "çocuk istismarı" olarak görüldüğü için yasaklanan çocuk güzellik yarışmalarından biri Türkiye gündemine oturdu. Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaş arası çocukların katılacağı duyurulan "Little Miss and Little Mister United World" adlı organizasyon büyük tepki topladı.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 1

Antalya'da gerçekleştirileceği duyurulan çocuk güzellik yarışması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 2

Bir çok Avrupa ülkesinde "çocuk istismarı ve pedofiliyi özendirdiği" gerekçesiyle tamamen yasaklanan çocuk güzellik yarışması gözleri 2007 yılında yine Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen benzer bir organizasyona çevirdi.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 3

ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ NE OLACAK?

Sabah Gazetesi yazarı Funda Karayel büyük tepki çeken yarışmayı köşesine taşıdı.

İşte detaylar:

"2007'de transparan kıyafetlerle çocukları podyuma çıkardığı için tepki çeken bir yarışma, bugün yeniden gündemde. Little Miss and Little Mister United World adıyla Antalya'da yapılacağı belirtilen organizasyonda, 23-28 Ekim tarihlerinde 4-13 yaşlarındaki çocuklar yarışacak.

Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ancak bir sonuç çıkmıyor.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 4

Bir kere, başlı başına bir çocuk istismarı söz konusu. Yarışmanın diğer yıllardaki kazananlarını inceledim. Küçücük çocuklar makyajlı ve tuhaf kıyafetlerle podyumda yürüyor. Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun? O yaşta çocuğun dünyası oyunla, merakla, keşfetmekle, düşmekle ve kalkmakla dolu olmalı. Ama biz yetişkinler, daha çocukluğunu yaşayamamış birine sahneye çıkmayı, poz vermeyi, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı ve birilerinin onayını beklemeyi öğretiyoruz. Düpedüz rezalet bu yarışmalar.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 5

BİKİNİLİ ÇOCUK DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Organizasyonun yapılacağı belirtilen oteli araştırırken karşıma çıkan otel tanıtım görselleri de ayrıca düşündürücü. Reklamlarda bikinili çocukların kullanılması, turizm sektörünün çocukları nasıl bir görsel malzemeye dönüştürdüğü sorusunu gündeme getiriyor. Burada mesele, çocukların plajda mayo ya da bikini giymesi değil. Bir çocuğun denize girerken ne giydiğiyle çocuk bedeninin reklam ve pazarlama stratejisinde nasıl sunulduğu aynı şey değil. Bir otelin reklamı neden çocukların bedenleri üzerinden dikkat çekmek zorunda olsun? Turizm sektöründe çocukların güvenliği, mahremiyeti ve temsil edilme biçimi üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Üstelik dijital çağda bir kez yayımlanan görüntülerin nerelere gidebileceğini, kimler tarafından kaydedilip yeniden kullanılabileceğini biliyoruz.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 6

Çocukların fotoğrafları ve videoları söz konusu olduğunda mahremiyet meselesini de görmezden gelemeyiz. Çocuk büyüdüğünde belki de o görüntülerinden rahatsız olacak, bunların yayımlanmasını istemeyecek. Yetkililer bu kez seyirci kalmamalı. Burada, Antalya'da düzenleneceği belirtilen organizasyonun geçmişteki yarışmayla aynı organizatörlere ait olup olmadığı, 2007'deki olayla kurumsal bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ve yeni etkinliğin hangi kurallarla düzenleneceği de açıklığa kavuşmalı. İsim benzerliği, tek başına aynı organizasyonun devam ettiğini kanıtlamaz.

Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti 7

ÇOCUKLARI TAÇLANDIRMAK DEĞİL, KORUMAK GEREK

Ancak geçmişte aynı isim ailesiyle anılan bir çocuk güzellik yarışmasının soruşturma konusu olması, bugün yapılacağı belirtilen etkinlik için ciddi bir inceleme ve şeffaflık ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Tuhaf tuhaf işler de hep Antalya'da oluyor gibi geliyor. Antalya Valiliği, ilgili yerel makamlar ve çocuk koruma alanında görevli kurumlar; organizasyonun yaş gruplarını, kıyafet kurallarını, sahne düzenini, görüntülerin kullanımını ve çocukların güvenliğine ilişkin önlemlerini incelemeli.

Çocukların bedenleri, görüntüleri ve özgüvenleri üzerinden kurulan her türlü ticari düzen sorgulanmalı. Gerekirse bu yarışmanın yapılması engellenmeli. Çocukları taçlandırmak yerine onları koruyalım. Zaten bu tür yarışmalar dünyanın pek çok ülkesinde yasak!"

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