Antalya’da skandal organizasyon! Bikinili çocuk detayı tepki çekti
Fransa, Belçika ve Rusya gibi pek çok ülkede "çocuk istismarı" olarak görüldüğü için yasaklanan çocuk güzellik yarışmalarından biri Türkiye gündemine oturdu. Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaş arası çocukların katılacağı duyurulan "Little Miss and Little Mister United World" adlı organizasyon büyük tepki topladı.
Antalya'da gerçekleştirileceği duyurulan çocuk güzellik yarışması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bir çok Avrupa ülkesinde "çocuk istismarı ve pedofiliyi özendirdiği" gerekçesiyle tamamen yasaklanan çocuk güzellik yarışması gözleri 2007 yılında yine Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen benzer bir organizasyona çevirdi.
ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ NE OLACAK?
Sabah Gazetesi yazarı Funda Karayel büyük tepki çeken yarışmayı köşesine taşıdı.
İşte detaylar:
"2007'de transparan kıyafetlerle çocukları podyuma çıkardığı için tepki çeken bir yarışma, bugün yeniden gündemde. Little Miss and Little Mister United World adıyla Antalya'da yapılacağı belirtilen organizasyonda, 23-28 Ekim tarihlerinde 4-13 yaşlarındaki çocuklar yarışacak.
Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ancak bir sonuç çıkmıyor.
Bir kere, başlı başına bir çocuk istismarı söz konusu. Yarışmanın diğer yıllardaki kazananlarını inceledim. Küçücük çocuklar makyajlı ve tuhaf kıyafetlerle podyumda yürüyor. Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun? O yaşta çocuğun dünyası oyunla, merakla, keşfetmekle, düşmekle ve kalkmakla dolu olmalı. Ama biz yetişkinler, daha çocukluğunu yaşayamamış birine sahneye çıkmayı, poz vermeyi, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı ve birilerinin onayını beklemeyi öğretiyoruz. Düpedüz rezalet bu yarışmalar.
BİKİNİLİ ÇOCUK DETAYI TEPKİ ÇEKTİ
Organizasyonun yapılacağı belirtilen oteli araştırırken karşıma çıkan otel tanıtım görselleri de ayrıca düşündürücü. Reklamlarda bikinili çocukların kullanılması, turizm sektörünün çocukları nasıl bir görsel malzemeye dönüştürdüğü sorusunu gündeme getiriyor. Burada mesele, çocukların plajda mayo ya da bikini giymesi değil. Bir çocuğun denize girerken ne giydiğiyle çocuk bedeninin reklam ve pazarlama stratejisinde nasıl sunulduğu aynı şey değil. Bir otelin reklamı neden çocukların bedenleri üzerinden dikkat çekmek zorunda olsun? Turizm sektöründe çocukların güvenliği, mahremiyeti ve temsil edilme biçimi üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Üstelik dijital çağda bir kez yayımlanan görüntülerin nerelere gidebileceğini, kimler tarafından kaydedilip yeniden kullanılabileceğini biliyoruz.